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Назарбаев прибыл в Москву

В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с Владимиром Путиным.

Фото : Акорда10 марта 2020, 19:06

Нурсултан Назарбаев прибыл в Российскую Федерацию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, сообщает zakon.kz.

В ходе визита Елбасы встретится с Президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.


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