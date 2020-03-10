Назарбаев прибыл в Москву
В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с Владимиром Путиным.
Фото : Акорда10 марта 2020, 19:06
Нурсултан Назарбаев прибыл в Российскую Федерацию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, сообщает zakon.kz.
В ходе визита Елбасы встретится с Президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Елбасы прибыл в Российскую Федерацию. В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. pic.twitter.com/KgFSeYlD2Q— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) March 10, 2020
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