В Казахстане нет подтвержденных случаев коронавируса - Биртанов
Озвученный Главным государственным санитарным врачом РК Бекшиным Ж.М. прогноз появления коронавирусной инфекции является лишь прогнозом.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов официально заявил, что в Казахстане нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
Распространение коронавирусной инфекции в мире приобрело широчайший размах, охватив 115 стран. Среди них - наши ближайшие соседи, а также страны, с которыми у нас прямые авиасообщения.
Мы все понимаем при этом, что полностью изолироваться от внешнего мира невозможно. И мы не исключаем проникновения инфекции в нашу страну, - утверждает министр.
Однако Правительство Республики Казахстан предпринимает беспрецедентные меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в стране.
На сегодняшний день в Казахстане не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая этого заболевания! – пишет Биртанов.
Озвученный Главным государственным санитарным врачом РК Бекшиным Ж.М. прогноз появления коронавирусной инфекции является лишь прогнозом наших ученых, которые сделаны методом статистического моделирования.
В качестве исходных данных был взят объем пассажиропотока и распространенность коронавирусной инфекции в различных странах мира. Важно отметить, что данные постоянно меняются с учетом различных внешних факторов. Так, в авторитетном журнале Ланцет был сделан похожий прогноз завоза коронавируса из Китая в мегаполисы мира.
При этом предполагаемый нашими учеными сценарий может и не реализоваться.
Еще раз заявляю, что на сегодняшний день подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане нет, - резюмировал министр.
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