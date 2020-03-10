В Казахстане нет подтвержденных случаев коронавируса - Биртанов

Озвученный Главным государственным санитарным врачом РК Бекшиным Ж.М. прогноз появления коронавирусной инфекции является лишь прогнозом.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов официально заявил, что в Казахстане нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Распространение коронавирусной инфекции в мире приобрело широчайший размах, охватив 115 стран. Среди них - наши ближайшие соседи, а также страны, с которыми у нас прямые авиасообщения.

Мы все понимаем при этом, что полностью изолироваться от внешнего мира невозможно. И мы не исключаем проникновения инфекции в нашу страну, - утверждает министр.

Однако Правительство Республики Казахстан предпринимает беспрецедентные меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в стране.

На сегодняшний день в Казахстане не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая этого заболевания! – пишет Биртанов.

Озвученный Главным государственным санитарным врачом РК Бекшиным Ж.М. прогноз появления коронавирусной инфекции является лишь прогнозом наших ученых, которые сделаны методом статистического моделирования.

В качестве исходных данных был взят объем пассажиропотока и распространенность коронавирусной инфекции в различных странах мира. Важно отметить, что данные постоянно меняются с учетом различных внешних факторов. Так, в авторитетном журнале Ланцет был сделан похожий прогноз завоза коронавируса из Китая в мегаполисы мира.

При этом предполагаемый нашими учеными сценарий может и не реализоваться.

Еще раз заявляю, что на сегодняшний день подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане нет, - резюмировал министр.

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