Но это прогноз, который может не подтвердиться.

На брифинге в СЦК главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин сообщил, что коронавирус может появиться в Казахстане в ближайшие дни, передает zakon.kz.

По нашему прогнозу, где-то с 11-16 (марта) у нас должен появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Плюс-минус одна неделя туда, - сказал он.

Как только в стране будет выявлен коронавирус, правительство сразу же проведет специальные мероприятия.

Как только у нас появится коронавирус, мы сразу введем специальные мероприятия . У нас есть, при завозе в страну единичных случаев, мы тогда будем включать специальные мероприятия, - пояснил Бекшин.

Озвученный период: 11-16 марта - математическое моделирование ученых, есть специальные формулы.

Мы работу сейчас проводим, и по текущей ситуации прогнозирование делаем. Прогнозы – вещь неблагодарная. Мы моделируем ситуацию. Мы находимся в кольце, это будет, но когда, неизвестно. Ученые говорят о том, что это может быть и 10 и 16 марта, но это прогноз. Это вещь такая, что может и не состояться, - сказал спикер.

Как сообщалось ранее, на случай выявления коронавируса в нашей стране был разработан "План Б".

С 6 января текущего года было реализовано четыре этапа усиления по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции в стране: усилен санитарно-эпидемиологический контроль на границах, ограничено или остановлено авиасообщение со странами, где распространился коронавирус.

По данным Пограничной службы КНБ РК, с 1 февраля по 4 марта текущего года через пункты пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло 1 736 462 человек, в том числе из стран ЕАЭС 992 623 человек. С 6 января по 5 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 33124 человек.

7 марта Казахстан обновил список стран, небезопасных по распространению коронавируса.

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