Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что люди по всей стране не должны покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях.

Итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

К 10 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии превысило 9 тыс., умерли больше 400 человек. Это самая крупная вспышка нового заболевания в Европе. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и ограничили передвижение граждан по стране.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что люди по всей стране не должны покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных семейных ситуациях.

Школы и университеты в Италии не будут работать до 3 апреля, передвигаться по стране можно только по работе, для лечения или в случае серьёзных обстоятельств, при которых нельзя отменить планы.

В стране ввели ограничения на проведение спортивных мероприятий, в том числе любительских. Также временно закрыли фитнес-клубы, приостановили работу всех горнолыжных станций.

В Италии число летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек. Количество инфицированных в настоящее время составляет 9172. Отмечается, что 724 человек полностью выздоровели.

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