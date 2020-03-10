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Сына известного казахстанского режиссера обвинили в нападении

Женщина написала заявление в полицию.

Фото : facebook.com10 марта 2020, 21:26

Алматинка утверждает, что сын казахстанского режиссера Рустема Абдрашева напал на нее после инцидента на дороге, сообщает zakon.kz.

Это произошло в микрорайоне Нур-Алатау Бостандыкского района Алматы.

Женщина сняла инцидент на видео и опубликовала в Facebook.

Дороги очень узкие. Мы с ним встретились лицом к лицу. Кто-то должен был кому-то уступить дорогу, но он решил ко мне выскочить и взял в руки нунчаки. Я сильно испугалась. Заблокировала двери и окна, взяла телефон и начала снимать, но слишком поздно, когда он подошел ко мне и начал кричать и угрожать, - написала Наталья.

После произошедшего она написала заявление в полицию.

В полиции инцидент пока не комментируют, но жаркая дискуссия разразилась в комментариях под постом. Так, некоторые обвиняют женщину в том, что это односторонняя дорога и она была неправа в данной ситуации.

Наталья опровергает это утверждение.


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