Сына известного казахстанского режиссера обвинили в нападении
Женщина написала заявление в полицию.
Фото : facebook.com10 марта 2020, 21:26
Алматинка утверждает, что сын казахстанского режиссера Рустема Абдрашева напал на нее после инцидента на дороге, сообщает zakon.kz.
Это произошло в микрорайоне Нур-Алатау Бостандыкского района Алматы.
Женщина сняла инцидент на видео и опубликовала в Facebook.
Дороги очень узкие. Мы с ним встретились лицом к лицу. Кто-то должен был кому-то уступить дорогу, но он решил ко мне выскочить и взял в руки нунчаки. Я сильно испугалась. Заблокировала двери и окна, взяла телефон и начала снимать, но слишком поздно, когда он подошел ко мне и начал кричать и угрожать, - написала Наталья.
После произошедшего она написала заявление в полицию.
В полиции инцидент пока не комментируют, но жаркая дискуссия разразилась в комментариях под постом. Так, некоторые обвиняют женщину в том, что это односторонняя дорога и она была неправа в данной ситуации.
Наталья опровергает это утверждение.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010886-b1a33f62edb6e9fc7293ec8cf9f9e309
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...