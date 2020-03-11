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Казахстанец вышел в финал турнира по боксу в Аммане

Судьба победителя решалась в третьем раунде.

Фото : Olympic.kz11 марта 2020, 01:26

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул вышел в финал отборочного турнира в Аммане, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

С китайским спортсменом Танглатихана Тухета Эрбиеке они встретились на ринге полуфинале весовой категории до 75 килограммов.

Оба бойца в первом раунде были очень активны, но судьи, с небольшим преимуществом оставили раунд за китайцем. Второй раунд он отработал еще агрессивнее, но Абильхан ответил акцентированными ударами и выровнял счет.

Судьба победителя решалась в третьем раунде. В начале трехминутке лучше смотрелся казахстанец. Он нанес несколько точных ударов и грамотно оборонялся. Китайский боксер использовал чаще "двойки", а также выцеливал корпус. Абильхан контролировал бой. Оба жестко встречали друг друга. Но казахстанец оказался лучше.

Добавим, что на данный момент в активе команды Казахстана восемь лицензий. Ранее на ОИ-2020 отобрались Надежда Рябец (до 75 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Под вопросом путевка в категории до 52 килограммов. Сакен Бибосынов уступил в 1/4 финала, однако у него есть шанс попасть на Игры, победив в дополнительном поединке. Таким образом, мужская команда пока владеет семью из восьми возможных путевок.


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