Следующей ночью ответные матчи сыграют английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико".

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Так, ими стали итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг". "Аталанта" в 1/8 финала обыграла испанскую "Валенсию".

Причем команда одержала победы в обоих матчах: сначала "Аталанта" праздновала победу дома со счетом 4:1, а затем в гостях - 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).

У "Валенсии" дубль сделал Кевин Гамейро (21, 51), а еще один мяч забил Ферран Торрес (67).

Полузащитник сборной России и испанского клуба Денис Черышев вышел на замену на 74-й минуте. Стоит отметить, что встреча состоялась на стадионе "Месталья" в Валенсии, вместимостью 55 тысяч, но прошла без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Также в обоих встречах победила и немецкая команда, она обыграла английский "Тоттенхэм" сначала в гостях 1:0, а затем и дома - 3:0. Голы забили Марсель Забитцер (10-я, 21-я минуты) и Эмиль Форсберг (87). Матч прошел на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" в Лейпциге и его посетили 42 146 зрителей при вместимости 44 345.

Следующей ночью ответные матчи сыграют английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико" (0:1), а также французский ПСЖ и немецкая "Боруссия" из Дортмунда (1:2). Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет 20 марта.





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