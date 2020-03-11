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Нефть дорожает более чем на 3%

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото : Нефть и капитал11 марта 2020, 08:21

По данным торгов, мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 07.39 (по Нур-Султану) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,61%, до 38,55 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,65%, до 35,27 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 3%, до 36,3 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть обрушились более чем на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Нефть марки Brent достигла минимума с января 2016 года, WTI - с февраля 2016 года. Во вторник цены начали восстанавливаться и в ходе торгов котировки росли более чем на 10%.


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