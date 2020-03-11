В "Астана Опера" состоится премьера оперы "Дон Паскуале"

Премьера запланирована на 8, 9 и 10 апреля в Камерном театре "PICCOLO".

Прославленная опера "Дон Паскуале" Г. Доницетти скоро появится на сцене главного театра страны – "Астана Опера". Премьера запланирована на 8, 9 и 10 апреля в Камерном театре "PICCOLO". Постановщики перенесут действие в современность, знакомые всем герои будут шутить, устраивать розыгрыши, как и положено в комедийном жанре. Дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик – Наталья Кагадий, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

Задачу сделать этот спектакль эффектным с точки зрения художественного оформления возложили на сценографа Манану Гуниа, известной столичной публике по работе "Шелковая лестница", премьера которой с большим успехом в прошлом году открыла Камерный театр "PICCOLO". Ее коллега – художественный руководитель постановки и консультант по вокалу Алла Симонишвили – будет оттачивать мастерство пения с артистами.

Что изначально кажется простым – непросто

Сюжет спектакля достаточно простой. Он был хорошо известен по многочисленным литературным произведениям, да и на театральной сцене он разыгрывался, начиная с XVI века, как в классических комедиях, так и в опере-буффа.

Так, столичная публика встретится с главными персонажами - стариком Доном Паскуале, его молодым племянником Эрнесто, хитрецом доктором Малатеста и красавицей Нориной. Она-то и есть та самая движущая сила всей истории. Богатый и скучный старик хочет на ней жениться, потому что молодая девушка изысканно красива и невероятно умна, но бедна. Норина влюблена в другого человека. И в этом треугольнике рождаются все недоразумения и забавные ситуации.

Несмотря на то, что сюжет достаточно простой, сама постановка будет намного глубже. Как и в музыке Доницетти, в которой не все лежит на поверхности, в нашем спектакле эта история представляет собой сложную палитру образов и человеческих взаимоотношений. Однако для зрителей комедия, в любом случае останется комедией: будет много комичных ситуаций, смешных моментов, но за этим первым впечатлением веселого и развлекательного спектакля скрыт глубокий смысл, который постепенно раскроется для всех как сложная драма. Мы дадим зрителю возможность думать и анализировать. Это, на мой взгляд, самое ценное в театральном искусстве, - рассказала режиссер-постановщик Наталья Кагадий. – С ментальной точки зрения, наша постановка соответствует мышлению современного человека, в ней будет очень много визуального ряда, мы используем различные находки, идем в ногу со временем. Человеческий мозг находится в постоянном потоке информации, здесь тоже будет показан поток действия и поводов для того, чтобы зритель задумался, начал анализировать увиденное на подсознательном уровне, - заключила режиссер-постановщик.

Публика всего мира любит "Дона Паскуале", потому что Доницетти удалось донести реалистичную двойственность ситуации и подлинные человеческие эмоции даже в рамках выбранного жанра. Минорное прощание "Все кончено, Дон Паскуале, не стоит биться головой о стену. Мне в жизни ничего не осталось, кроме как пойти и утопиться" произносится стариком после того, как Норина ударяет его. Она сожалеет о содеянном и понимает, что зашла слишком далеко. Но даже счастливый финал не может скрыть того, что дальнейшая участь Дона Паскуале – это одиночество.

Технический руководитель проекта – Виктор Караре, концертмейстеры – Елена Сахно, Жанар Ахметова, Меруерт Жекенова, координатор проекта – Маржан Жакенова.

Начало спектаклей в 19.00.

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