Карта распространения коронавируса на 11 марта

Среди стран СНГ, где есть подтвержденные случаи заболевания, есть Россия, Азербайджан, Украина и Армения.

На сегодня в 114 странах есть случаи заражения коронавирусом. Всего в мире заболело более 119 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте arcgis.com, где в режиме реального времени можно посмотреть статистические данные, передает zakon.kz.

Согласно данным карты, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай - 80 995 человек;

Италия – 10 149;

Иран – 8042;

Южная Корея – 7755;

Франция – 1784.

За этими странами следуют Испания (1695), Германия (1565), США (1001) и Япония (581).

Всего в мире заболело 119 086 человек.

Выздоровело - 65 762 человека.

Погибло - 4284 человека. Больше всех погибло жителей провинции Хубэй в Китае (3046), Италии (631) и Иране (291).

Среди стран СНГ, где есть подтвержденные случаи заболевания есть Россия (20), Азербайджан (11), Армения (1) и Украина (1).

В пятерку стран Европы с подтвержденными случаями заражения новым вирусом входят Италия (10 149), Франция (1784), Испания (1695), Германия (1565) и Швейцария (491).

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