Даулбаев назначен членом Конституционного совета
Даулбаев в прошлые годы занимал должность Генерального прокурора РК.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили продление полномочий Асхату Даулбаеву в Конституционном совете РК, передает корреспондент zakon.kz.
В соответствии с подпунктом 1 статьи 57 Конституции, мы назначили Даулбаева Асхата Кайзуллаевича на должность члена Конституционного совета. Сегодня завершен срок его полномочий. В связи с этим, в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 58 Конституции предлагаю кандидатуру Асхата Даулбаева для переназначения, - сказал Нигматулин.
Асхат Даулбаев родился 22 ноября 1962 года в Актюбинске.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Свердловский юридический институт им. Руденко, судебно-прокурорский факультет, с отличием (1987)
Юрист
· Мастер спорта СССР по классической борьбе
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Официальное нормативное толкование законов в Республике Казахстан" (2005)
· Доцент (15.02.2006)
Трудовой стаж:
· Рабочий Актюбинского облсовета "Динамо" (1980);
· Стажер, следователь, помощник, старший помощник прокурора Октябрьского района, заместитель прокурора Калининского, Октябрьского районов города Алма-Аты (1987-1992);
· Начальник отдела прокуратуры города Алматы (1992-02.1994);
· Заместитель председателя Арбитражного суда города Алматы (02.1994-08.1994);
· Начальник Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (08.1994-11.1997);
· Вице-министр юстиции Республики Казахстан, председатель Квалификационной коллегии юстиции (11.1997-02.1999);
· Вице-президент - главный административный директор ОАО "Казахтелеком" (02.1999-11.1999);
· Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (16.01.2001-04.2011);
· Генеральный Прокурор Республики Казахстан (15.04.2011-25.04.2016);
· Член Конституционного совета Республики Казахстан (с 27.04.2016)
Оксана Скибан, Нур-Султан
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