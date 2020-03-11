Даулбаев назначен членом Конституционного совета

Даулбаев в прошлые годы занимал должность Генерального прокурора РК.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили продление полномочий Асхату Даулбаеву в Конституционном совете РК, передает корреспондент zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 1 статьи 57 Конституции, мы назначили Даулбаева Асхата Кайзуллаевича на должность члена Конституционного совета. Сегодня завершен срок его полномочий. В связи с этим, в соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 58 Конституции предлагаю кандидатуру Асхата Даулбаева для переназначения, - сказал Нигматулин.

Асхат Даулбаев родился 22 ноября 1962 года в Актюбинске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Свердловский юридический институт им. Руденко, судебно-прокурорский факультет, с отличием (1987)

Юрист

· Мастер спорта СССР по классической борьбе

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат юридических наук, тема диссертации: "Официальное нормативное толкование законов в Республике Казахстан" (2005)

· Доцент (15.02.2006)

Трудовой стаж:

· Рабочий Актюбинского облсовета "Динамо" (1980);

· Стажер, следователь, помощник, старший помощник прокурора Октябрьского района, заместитель прокурора Калининского, Октябрьского районов города Алма-Аты (1987-1992);

· Начальник отдела прокуратуры города Алматы (1992-02.1994);

· Заместитель председателя Арбитражного суда города Алматы (02.1994-08.1994);

· Начальник Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (08.1994-11.1997);

· Вице-министр юстиции Республики Казахстан, председатель Квалификационной коллегии юстиции (11.1997-02.1999);

· Вице-президент - главный административный директор ОАО "Казахтелеком" (02.1999-11.1999);

· Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (16.01.2001-04.2011);

· Генеральный Прокурор Республики Казахстан (15.04.2011-25.04.2016);

· Член Конституционного совета Республики Казахстан (с 27.04.2016)

Оксана Скибан, Нур-Султан

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