Судья усомнилась в выводах эксперта о виновности вице-министров энергетики

По делу вице-министров энергетики Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева назначена новая государственная судебная экспертиза. Стоит отметить, что все обвинение строится на результатах первой экспертизы от 29 мая 2018 года.

Суд приостановил рассмотрение уголовного дела по обвинению вице-министров энергетики в хищении бюджетных средств. Причина – удовлетворение ходатайства адвокатов о проведении повторной государственной экспертизы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Первая экспертиза была проведена 29 мая 2018 года Кусаином Молдахметовым. Немногим позже его лишили лицензии за использование устаревшего программного обеспечения.

К слову, в ходе судебных заседаний участники процесса 3 дня допрашивали эксперта и доказывали судье Айжан Кульбаевой, что в выводах Молдахметова имеет смысл усомниться.

Напомним, в начале января в столице Казахстана начались процессы по делу вице-министров энергетики Гани Садибаева и Бакытжана Джаксалиева. Их обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах (более 1 млрд тенге), выделенных на очистку озер (Щучье, Боровое, Карасу) в Щучинско-Боровской курортной зоне. Причем совершили они преступление якобы в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО "Аймак" Дауреном Дуанбеком.

Как утверждали в антикоррупционном ведомстве, в преступлении участвовал и руководитель департамента управления отходами Минэнерго Жан Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Бекзат Кадирберлин.

О деле

Проект был подготовлен в 2014 году, но не получил государственной экспертизы. В 2016 году Гани Садибеков, вступив в должность вице-министра, инициировал проведение госэкспертизы. В итоге объем работ и стоимость проекта претерпели изменения – увеличились объемы в 3,5 раза, а вот стоимость переработки 1 кубометра гидросмеси уменьшилась (с 2370 тенге до 551 тенге). Так что общая стоимость не увеличилась, а осталась на прежнем уровне и даже на порядок уменьшилась.

Но следствие настаивает – стоимость проекта после корректировки увеличилась. А эксперт Молдахметов - один их тех, кто эту уверенность следствия подтверждает.

Ходатайство

При проведении экспертизы, следствие всегда ставит перед специалистами (в данном случае это Молдахметов) несколько вопросов. Один из них: "Соответствуют ли виды, объемы и стоимость фактически выполненных ТОО "Аймак и К" работ по очистке и санации озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны работам, отраженным в актах выполненных работ в период с 2014 по 2015 годы? В случае несоответствия, то какова их разница?».

По мнению адвоката Гани Садибекова, Альмиры Шайхиной, отвечая на этот вопрос, Молдахметов принял за основу показания свидетелей, согласно которых установил, что в 2015 году было вывезено на полигон иловой смеси в количестве 3 500 тонн.

Между тем, приведенная переписка и показания свидетелей Лыкова и др. являются противоречивыми, их оценка не может быть дана экспертом, так как вопрос оценки достоверности и допустимости приведенных доказательств является прерогативой следствия и суда, поскольку носит правовой характер, - сказала адвокат в суде.

По ее мнению, переводя принятую им массу на объем, эксперт применил формулу, согласно которой первоначально разделил массу на 2, с пояснением на доли воды и ила.

Данная манипуляция является незаконной, так как перерасчет массы на объем производится по формуле: V= m/p, где V- объем тела, m- масса тела, и p - плотность тела. В связи с этим расчет эксперта является неправильным. Более того, исключая воду из общей массы, эксперт тем самым искусственно снижает объем изъятого ила, в то время как влажность вывозимой иловой смеси, согласно проектным решениям, составляет 60%, Эксперт вообще игнорировал данное обстоятельство, - добавила она.

Кроме того, выводы эксперта по этому вопросу, противоречат его же выводам по другому вопросу ("соответствуют ли виды, объемы и стоимость фактически выполненных ТОО "Аймак и К" работ по проекту "Очистка и санация водоемов (озер Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны» работам, предусмотренным проектно-сметной документацией до и после ее корректировки? В случае несоответствия, то какова их разница?"), где он рассчитал объем разработанного грунта в размере 65000 м3 .

А отвечая на вопрос "соответствуют ли виды, объемы и стоимость фактически выполненных ТОО "Аймак и К" работ по очистке и санации озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны работам, отраженным в актах выполненных работ в период с 2016 по 2017 годы? В случае несоответствия, то какова их разница?" Молдахметов необоснованно не принял во внимание данные рабочей документации, дав им фактически правовую оценку, что не входит в компетенцию эксперта.

Журнал производства работ экспертом также отклонен совершенно необоснованно только лишь по той причине, что содержащиеся в нем сведения не совпадают с книгой учета перевозки ила. Данное обстоятельство эксперт обязан был проанализировать и установить достоверно, в каком из указанных внутренних документов отражены фактически выполненные объемы. В ходе допроса в судебном заседании эксперт признал ошибку при подсчетах и согласился, что данные обоих журналов совпадают, - продолжила она.

Всего перечисления ошибок допущенных экспертом заняли 9 страниц ходатайства защитника. В итоге, она попросила (а остальные адвокаты поддержали) признать недопустимым в качестве доказательства заключение строительно-экономической экспертизы № 10 от 29 мая 2018 года, назначить по настоящему делу повторную комплексную экспертизу с привлечением экспертов, обладающих познаниями в области строительства, гидрологии, почвоведения.

Я на протяжении многих лет защищал в качестве эксперта интересы РК в международных разбирательствах, трибуналов по разрешению инвестиционных споров, исков о взыскании против республики Казахстан многомиллиардных сумм. Я имею опыт в электроэнергетике, ядерно-топливного цикла, нераспространении ядерного оружия. И с моим участием республика отстояла позиции на предмет взыскания из Казахстана 1,5 млрд долларов. И вот тот мой опыт работы, и нынешние ответы эксперта меня ставят в абсолютно полярные с ним позиции. Я не могу понять, почему сегодня на показаниях абсолютно неподготовленного, некомпетентного, неграмотного человека, который ангажирует те или иные физические величины, которые во всем мире признаются во всем мире как есть. И на основе этого принимает такие выводы, которые на сегодняшний день решают судьбы людей. (…) Это может стать причиной насмешек над действующей системой экспертных оценок действующих в РК, – высказался в суде вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев.

Директор компании "Аймак и К" (подрядчик осуществляющий очистку озера) Даурен Дуанбек в свою очередь привел слова Уинстона Черчилля: "пока правда наденет штаны, ложь облетит пол мира".

Та же ситуация происходит и с нами. Я прошу поддержать данное ходатайство, чтобы эта ложь о нас, которая облетела полмира, нашла правдивую оценку. Касательно речей Молдахметова. Есть у турков поговорка: «один дурак кинет камень в колодец, сто умных его уже не очистят». Так и он кинул камень, и теперь мы все сидим сто умных и пытаемся разобраться, прав он или не прав, - сказал он.

Прокурор Сауле Сыдыкова обращаясь к суду, сообщила, что обвинение не видит оснований для удовлетворения ходатайства. По ее мнению, при назначении проведения экспертизы были соблюдены все требования УПК.

Полагаем, что экспертные исследования были проведены с достаточной полнотой, были исследованы материалы по делу и задействовано более 20 специалистов в разных отраслях имеющих соответствующую лицензию и аккредитованные лаборатории (…) Молдахметовым исследованы все представленные органом досудебного расследования на экспертизу предметы, документы изъятые в офисе "Аймак и К", Минэнерго, материалы уголовного дела, сведения КазНИИСА и другие. Считаем, что поставленные перед экспертом вопросы разрешены, ответы представлены. На момент проведения экспертизы, эксперт имел на это право и не подлежал отводу. Обращаем внимание суда, что он лишен лицензии не в рамках этого процесса, а по другому уголовному делу. Акцентируем внимание суда, что адвокаты присутствовали лично при проведении экспертизы с выездом на озеро Карасу. При этом никаких замечаний и ходатайств по поводу некомпетентности специалиста они не заявляли, - сообщила она.

Судья, выслушав мнение сторон, удалилась в совещательную комнату. На следующий день она сообщила – ходатайство удовлетворить частично. Она отказала в части признания результатов экспертизы недопустимыми, но назначила проведение новой судебной экспертизы.

На время проведения судебные заседания проводиться не будут.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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