У сына известного режиссера изъяли нунчаки после конфликта на дороге в Алматы

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Дорожный инцидент с участием сына известного казахстанского режиссера прокомментировали в полиции, сообщает zakon.kz.

Ранее в социальной сети Facebook алматинкой было опубликовано видео дорожного инцидента в Алматы. Женщина утверждает, что сын казахстанского режиссера Рустема Абдрашева напал на нее после инцидента на дороге.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, заявление по данному факту в Управление полиции Бостандыкского района поступило 9 марта. К нему гражданка Б. приобщила видеозапись. Действиям мужчины будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с действующим законодательством.

Чуть позже начальник Управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев сообщил подробности этого дела.

Сообщаем вам, что по данному факту был доставлен гражданин Абдраш А.Р., у которого изъяли нунчаки для назначения экспертизы по категориям оружия. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, а также по результатам экспертизы будет сообщено дополнительно, – прокомментировал Даурен Утебаев.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в микрорайоне Нур-Алатау Бостандыкского района Алматы.

Дороги очень узкие. Мы с ним встретились лицом к лицу. Кто-то должен был кому-то уступить дорогу, но он решил ко мне выскочить и взял в руки нунчаки. Я сильно испугалась. Заблокировала двери и окна, взяла телефон и начала снимать, но слишком поздно, когда он подошел ко мне и начал кричать и угрожать, - написала Наталья на своей странице в Facebook.

После произошедшего она написала заявление в полицию.

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