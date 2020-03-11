Нигматулин сделал замечание вице-министру: Не стесняйтесь говорить на родном языке

Наринэ Микаелян задала вопросы Асхату Оразбеку на государственном языке.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин подверг критике представителя госоргана, который не ответил на вопрос на казахском языке, сообщает zakon.kz.

В ходе обсуждения в первом чтении проекта Административного процедурно-процессуального кодекса депутат Мажилиса Наринэ Микаелян задала вопросы вице-министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхату Оразбеку на государственном языке. Они были связаны с внедрением административной юстиции в условиях активного продвижения цифровизации.

Ответ депутату последовал на русском языке, что вызвало критику спикера Мажилиса.

Конечно, у нас есть перевод. У нас созданы все условия для того, чтобы каждый, кто сидит в этом зале, мог говорить на любом языке. Однако неправильно, что вы не отвечаете на государственном языке, тогда как представители другой национальности задают вопрос на казахском языке, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к вице-министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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