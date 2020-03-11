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Нигматулин сделал замечание вице-министру: Не стесняйтесь говорить на родном языке

Наринэ Микаелян задала вопросы Асхату Оразбеку на государственном языке.

Фото : Пресс-служба Мажилиса11 марта 2020, 12:17

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса спикер палаты Нурлан Нигматулин подверг критике представителя госоргана, который не ответил на вопрос на казахском языке, сообщает zakon.kz.

В ходе обсуждения в первом чтении проекта Административного процедурно-процессуального кодекса депутат Мажилиса Наринэ Микаелян задала вопросы вице-министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхату Оразбеку на государственном языке. Они были связаны с внедрением административной юстиции в условиях активного продвижения цифровизации.

Ответ депутату последовал на русском языке, что вызвало критику спикера Мажилиса.

Конечно, у нас есть перевод. У нас созданы все условия для того, чтобы каждый, кто сидит в этом зале, мог говорить на любом языке. Однако неправильно, что вы не отвечаете на государственном языке, тогда как представители другой национальности задают вопрос на казахском языке, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к вице-министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.


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