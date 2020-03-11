Что ждет курс тенге до конца марта?

Падение не продолжается, и это уже хорошо

На минувших выходных тенге резко ослаб по отношению к доллару, курс максимально приблизился к отметке в 400 тенге за единицу американской валюты. Преодолеет ли национальная валюта эту отметку до конца марта? Мы попытались выяснить это на пресс-конференции Казахстанской фондовой биржи KASE, передает zakon.kz.

Заместитель председателя KASE Андрей Цалюк сообщил, что сейчас ситуация на мировых рынках очень волатильная, и никто не может точно сказать, что будет завтра. Причины – распространение коронавируса в мире, действия России по отказу от сделки с ОПЕК и возможный новый раунд переговоров по объемам добычи нефти, что напрямую повлияет на стоимость черного золота. А также напряженная ситуация вокруг военного конфликта в Сирии.

В такие периоды делать долгосрочные прогнозы крайне смешно. Кто бы сказал 2 месяца назад, что сейчас нефть будет стоить 30 долларов. Никто даже так и не думал, но это случилось, - отметил Цалюк.

Несмотря на то, что KASE не дает прогнозов на курс тенге, Андрей Цалюк назвал ряд факторов, которые могут повлиять на курс тенге в самом ближайшем будущем.

Минувшая ночь принесла нам хорошие показатели зарубежных рынков, они дали приблизительно рост 5%, это говорит о том, что нет падения без дна, идет коррекция вверх, нефть сейчас 38 долларов за баррель, это вселяет определенную надежду. Я хочу акцентировать внимание на том, что нефть сейчас растет, пусть медленно, и это хорошо. Зарубежные рынки за ночь очень неплохо отыгрались. То есть, падение не продолжается и это уже хорошо, - заметил Андрей Цалюк.

Что касается "черного понедельника" и ощутимого ослабления тенге, то обычно в такие стрессовые моменты грамотные участники рынка от активных действий воздерживаются.

Еще один интересный фактор – на фоне ослабления к доллару тенге укрепился по отношению к российскому рублю.

Зампред KASE считает, что это вполне естественно, потому что рубль резко "ушел" по отношению к доллару в России, а мы не пошли с такой же скоростью за ним. Возникла такая интересная ситуация, при которой вчера (10 марта) курс составил 5,52- 5,69. То есть, это хорошая достаточно цена для того, чтобы покупать рубль, но на KASE не увидели вчера ажиотажа и повышенного спроса в связи с этим.

- Рубль вчера "сходил" на 73 (за 1 доллар – Прим.Авт) и сейчас в районе 71 где-то находится. Там тоже идет коррекция, а у нас на 11:00 сегодняшнего дня тенге ослаб на 0,41%, отсечка 394,41 тенге за доллар. Рубль укрепляется, тенге продолжает слабеть, курс рубля будет где-то, в общем, сейчас повышаться, - сказал Андрей Цалюк.

В KASE добавили, что объем торгов на KASE на рынке иностранных валют только 9 марта, в день после обвала на мировых рынках, составил 505 млн долларов, из них 318,5 млн в рамках так называемого Франкфуртского аукциона, когда был удовлетворен весь спрос. Андрей Цалюк отметил, что это много, в последний раз такие объемы за день были в августе 2014 года, в последние годы валютный рынок не столь активен.

Альберт Ахметов

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