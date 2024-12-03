Каким будет курс тенге к концу года – прогноз

Тенге продолжает свое падение ко всем мировым валютам. Средневзвешенный биржевой курс к доллару США, сложившийся на фондовой бирже KASE, равен 524,58 тенге за доллар. Это на 0,3 тенге больше, чем было вчера в это же время, сообщает Zakon.kz.

По мнению подавляющего большинства аналитиков, курс тенге сегодня зависит от трех факторов: укрепления курса доллара, цены на нефть и состояния российского рубля.

Такую точку, зрения, кстати, разделяет и министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров.

Что касается индекса доллара, то он стабильно держится на уровне 106 (±0,5 пункта).

Нефть получила поддержку от эскалации конфликта в Сирии, а также утренней статистики из Китая, где, согласно вышедшему PMI, производственная активность в ноябре продолжила расти. Стоимость марки Brent в течение дня выросла почти на 1 доллар, до 72,6 доллара за баррель.

А вот с третьим фактором не все понятно, поскольку рубль начал робкое укрепление, а тенге пока нет.

Так, за эти сутки Центробанк РФ понизил курс доллара на вторник на 0,5651 рубля по отношению к предыдущему дню, до 107,1758 рубля, а курс евро понизился с 114,3149 рубля до 112,8019 рубля. Тенге же, наоборот, немного ослабел.

Тенге не напрямую привязан к российскому рублю, просто казахстанская и российская экономики соседние и тесно связанные, а значит, невозможно избежать влияния на нас соседних событий, считает экономист Расул Рысмамбетов.

Сегодня в России продолжается адаптация компаний к новым правилам трансграничных расчетов, которые возникли из-за небывалых ноябрьских санкций в отношении Газпромбанка и еще 50 банков. Курс рубля к основным валютам пытается стабилизироваться, но российская нацвалюта остается чрезвычайно слабой. Возможно, по мере налаживания альтернативных механизмов оплаты с зарубежными странами давление на курс рубля будет снижаться, но не сегодня.

После санкций к Газпромбанку российские деловые круги понимают грядущий дефицит валюты, продолжает Расул Рысмамбетов.

"Несмотря на фактически реализованный сценарий Distributed Russia (распределенная Россия) – когда российский корпоративный сектор разместил счета в ОАЭ и других юрисдикциях, чтобы иметь возможность осуществлять покупки импорта, все равно внутри РФ должна быть валюта. А валюты нет – значит, она может стоить хоть 100, хоть 1 тыс. рублей". Расул Рысмамбетов

По мнению экономиста, сегодня, как никогда, нужна консолидация правительства, Нацбанка и других заинтересованных сторон, чтобы защитить валютный рынок Казахстана от спекулятивных действий. Это может быть и введение специального валютного режима, и проведение торгов по принципу "Франкфуртского аукциона", и, наконец, отказ от паритета 1 рубль = 5 тенге, который уже не подходит к нашей реальности. Последняя мера требует огромных аналитических исследований, особенно в области взаимной торговли, подчеркивает эксперт.

"Вероятно, Нацбанку и правительству придется принимать необычные меры, чтобы иностранцы через наши банки не "пылесосили" валюту из Казахстана". Расул Рысмамбетов

Что касается прогнозов по курсу тенге, то все будет зависеть от совокупности трех упомянутых факторов. Российский рубль вполне может отыграть потери и к новому году выйти на планку 100 рублей за доллар. Тогда и казахстанский тенге может вернуться к диапазону 500-510 тенге, что сегодня кажется чуть ли не спасением.

При этом не следует забывать, что российский бюджет на 2025 год сверстан под курс 96,5 рублей за доллар, а бюджет Казахстана предполагает курс 470 тенге к доллару США.

Ранее мы рассказали, как "обвалился" тенге и какие действия предпринял Нацбанк РК.