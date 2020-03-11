Распоряжение о введении режима повышенной готовности в Алматы - фейк

Ситуация на данный момент в мегаполисе стабильна.

В акимате Алматы опровергли распространяемый в сети документ: "Распоряжение акима Алматы о введении режима повышенной готовности на случай регистрации и распространения коронавирусной инфекции", передает zakon.kz.

В распространяемом в Сети якобы проекте распоряжения акима города на трех страницах расписаны меры, которые должны принять в связи с угрозой распространения в городе новой коронавирусной инфекции жители и гости Алматы, акиматы, работодатели, медицинские организации.

Например:

Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Алматы: Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочихместах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой...

Управлению общественного здоровья города Алматы: Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц...

Предупредить хозяйствующие субъекты о возможности: 1) временного изъятия объектов (отели, общежития, общепита, складов) для нужд государства; 2) изъятия или принудительного выкупа товаров (ЛС, ИМН, СИЗ) для нужд государства;

Запретить выезд граждан РК в неблагополучные страны по COVID-19.

Пресс-служба акима Алматы опровергла существование данного документа.

В связи с распространением в социальных сетях якобы проекта распоряжения акима города Алматы о мерах по обеспечению готовности на случай регистрации и распространения коронавирусной инфекции официально сообщаем, что распространяемая информация – недостоверна. ​Данный документ – фейк, - написал в instagram пресс-секретарь акима города Асет Мукажанов.

При этом он добавил, что в городе проводится активная работа по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 и рассматриваются различные варианты развития событий.

Официально заявляем, что ситуация на данный момент в мегаполисе стабильна. Зарегистрированных случаев коронавируса нет. Призываем граждан использовать информацию из официальных источников. Для справок круглосуточно работает Call-центр 1406. Пресс-служба акимата города Алматы регулярно информирует о текущей ситуации. В Алматы работает Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Реализуются усиленные меры санитарно-карантинного контроля. Ситуация в городе находится под контролем, - заключил Мукажанов.

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