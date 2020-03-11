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Таиланд ужесточил правила въезда для казахстанцев

От вируса в стране скончался один человек.

Фото : 24.kz11 марта 2020, 14:50

Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе Казахстана, отменив возможность оформления визы по прибытии в страну, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил министр внутренних дел Анупонга Паочинду.

По информации издания, граждане 18 стран могли оформлять визу по прибытии в Таиланд при наличии паспорта или других документов. Это могли сделать граждане Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, России, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.

Кроме того, власти Таиланда отменили "безвизовый режим" для граждан Южной Кореи и Италии, а также уроженцев Гонконга.

С начала эпидемии коронавируса лечение в больницах Таиланда прошли и проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека находятся в больницах.


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