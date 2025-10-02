Египет ужесточил правила въезда для казахстанцев

С 1 октября 2025 года вступили в действие новые правила въезда туристов из Казахстана в Египет, сообщает Zakon.kz.

Как предупреждают туроператоры, с 1 октября 2025 года граждане Казахстана могут прилететь в Шарм-эль-Шейх и получить Синайский штамп по прилете, свободно перемещаться и путешествовать только по территории Синайского полуострова. При желании посетить Каир и Луксор требуется оформить визу за 25 долларов сразу по прилете (при наличии гарантийного письма и согласия принимающей стороны). Без этого гарантийного письма и согласия принимающей стороны туристы Каир посетить не смогут. Если по прилете был поставлен Синайский штамп, впоследствии поменять его на визу уже нельзя.

Те, кто едет в Египет без полного турпакета, а только по авиабилету, должны заранее оформить визу в посольстве Египта в своей стране и получить разрешение от Службы национальной безопасности.

Кроме того, теперь запрещен въезд всем казахстанцам младше 21 года без сопровождения родителей (отца или матери). Если гости младше 21 года летят с родственниками (исключительно бабушка, дедушка, братья и сестры старше 21 года), необходимо иметь нотариально заверенное согласие от родителей.

Ранее казахстанская авиакомпания FlyArystan сообщила казахстанцам, что для пассажиров чартерных рейсов, приобретающих путешествие в составе туристического пакета (с проживанием в отеле), никаких дополнительных требований и изменений не вводится.