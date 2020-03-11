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Кличко отправил детей Киева на карантин и закрыл ТРЦ

С 12 марта и, предварительно, до конца месяца.

Фото : zik.ua11 марта 2020, 15:35

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением о том, что с 12 марта в городе будут введены меры, направленные на профилактику распространения коронавируса, передает zakon.kz.

Чтобы предотвратить возможное распространение болезни коронавируса, власти столицы утвердили план превентивных мер и ограничений. Хотя в Киеве пока не выявлено случаев коронавируса, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Профилактические меры в Киеве начнутся с 12 марта. Предварительно - до конца марта. В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в общих и высших учебных заведениях. В детских садах. В искусстве, спортивных школах и других, - написал в facebook Кличко.

В городе также будут ограничены массовые мероприятия. Это также касается концертов, конференций, киносессий и других мероприятий. Закрыты будут как развлекательные центры, так и развлекательные зоны в торговых домах.

Друзья! Без паники! Ответственно относитесь к своему здоровью, следуйте правилам гигиены. А если вам плохо, немедленно обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы преодолеем все! - обратился мэр Украины.

По состоянию на 11 марта в Украине выявлен один случай заражения коронавирусом.


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