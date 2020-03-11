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Женщина возглавила "Казгидромет"  

Впервые в истории Гидрометеорологической службы Республики Казахстан, образованной в 1922 году, руководителем назначена женщина.

Фото : kazhydromet.kz11 марта 2020, 16:08

Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №119 от 10 марта 2020 года Алимбаева Данара Кизатовна назначена на должность Генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

Впервые в истории Гидрометеорологической службы Республики Казахстан, образованной в 1922 году, руководителем назначена женщина. Из 192 стран, входящих в состав Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), Алимбаева Д.К. вторая представительница прекрасного пола, возглавляющая такую организацию.

Алимбаева Данара Кизатовна родилась 8 августа 1977 году, имеет два высших образования по специальностям "метеорология" и "финансы", а также степень магистра по направлению "прикладная экология".

Трудовую деятельность начала в 2002 году в РГП "Казгидромет" с должности техника-метеоролога;
2003-2009 гг. инженер-метеоролог, инженер-метеоролог 1 категории, ведущий инженер метеоролог, начальник управления метеорологии;
2011-2015 гг. директор Департамента метеорологии;
2015-2017 гг. директор Департамента экологического мониторинга.

С 18 сентября 2017 года назначена заместителем генерального директора РГП "Казгидромет".


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