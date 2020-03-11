Коронавирус: Взаимная помощь и поддержка помогут преодолеть трудности – госпожа Гэн Липин

Для того, чтобы максимально снизить уровень заражаемости и смертности, Китай проявил огромные усилия и самоотверженность - Генеральный консул КНР .

Перед лицом бедствия народы всех стран мира солидарны с Китаем. Более 170 стран и более 40 международных и региональных организаций выразили свои соболезнования и поддержку Китаю. 71 страна, включая Казахстан, и 9 международных организаций предоставили Китаю материальную помощь для профилактики и контроля за эпидемией. Казахстанцы добровольно приходят в Генконсульство, чтобы пожертвовать средства и вещи, посредством статей и видео выражают свои пожелания о благополучии Уханя, заявила Генеральный консул КНР г-жа Гэн Липин, сообщает zakon.kz.

- В последнее время эпидемия пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, очень быстро распространяется по всему миру, что вызывает общую обеспокоенность всех стран. Я каждый день слежу за развитием эпидемической ситуации и глубоко осознаю, что укрепление общественного здравоохранения является общей задачей для всего мира, - говорит г-жа Гэн Липин. - Я также еще лучше понимаю, почему Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус сказал: "Меры, принимаемые Китаем, направлены не только на защиту его собственного народа, но и людей всего мира", "единственный способ преодолеть эту эпидемию – это приложить совместные усилия всех государств, основываясь на духе солидарности и сотрудничества". Нельзя отрицать то, что меры по предотвращению и борьбе с эпидемией, принимаемые китайским правительством, и огромные усилия, которые приложил его народ в борьбе с эпидемией, постепенно показывают положительные результаты.

По мнению г-жи Гэн Липин, с помощью нелегких усилий распространение эпидемии в Китае было взято под контроль, работы по профилактике и контролю достигли промежуточных результатов. Согласно последним данным, ежедневное число новых зараженных случаев снизилось с более чем 3000 случаев во время пика эпидемии до нескольких десятков в последние дни, уменьшившись более чем на 98% всего за один месяц. Ежедневное число новых зараженных случаев за пределами провинции Хубэй остается очень низким (в пределах от 4 до 25 случаев), и большинство из них - прибывшие из других стран.

Во многих провинциях и городах в течение многих дней сохранялся нулевой рост, а количество излечившихся и выписанных пациентов значительно увеличилось. Для того, чтобы максимально снизить уровень заражаемости и смертности, Китай проявил огромные усилия и самоотверженность.

Председатель Си Цзиньпин в течение одного месяца созвал восемь заседаний на тему профилактики и борьбы с эпидемией. Со всех регионов страны более 330 санитарных отрядов и более 41600 медицинских работников отправились на помощь в провинцию Хубэй, всего лишь за 10 дней были построены 2 специализированные больницы, в городе Ухань было организовано более 20 тысяч изолированных койко-мест. 1,4 миллиарда китайцев сознательно остаются дома. Один за другим необычайные цифры свидетельствуют о решимости и силе Китая бороться с эпидемией, что также было высоко оценено международным сообществом. Говоря об этом, г-жа Гэн Липин отметила, что эксперт ВОЗ на пресс-конференции в Женеве сказал: "Если я заражусь, то надеюсь, что буду лечиться в Китае". Профессиональная оценка ли это или выражение истинных чувств – в любом случае, это одобрение Китая. У нас есть все основания верить, что под сильным руководством Коммунистической партии Китая, с преимуществами системы социализма с китайской спецификой и объединением сил всего китайского народа, в конечном итоге, мы сможем одержать победу над эпидемией.

- Противостояние эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа – это не только борьба с болезнью, но и защита экономики, - считает г-жа Гэн Липин. - Проводя хорошую работу по профилактике и контролю за эпидемией, Китай аккуратно и последовательно возобновляет работу и производство, чтобы не только минимизировать влияние эпидемии на экономику и общество Китая, но и оказать сильную поддержку для дальнейшего развития мировой экономики. Мы четко знаем, что в условиях современной экономической глобализации взаимозависимость экономического развития между странами становится все выше и выше, будучи второй по величине экономикой в мире и "мировой фабрикой", Китай является важным звеном глобальной сети производств и поставок. Поэтому возобновление работы и производства в кратчайшие сроки полностью соответствует ожиданиям различных стран.

До настоящего времени уровень возобновления промышленного производства в стране превысил 60%. Большинство крупномасштабных предприятий в ключевых регионах уже возобновили работу. Уровень возобновления государственных предприятий в нефтяной и нефтехимической, коммуникационной, энергетической, транспортной и других отраслях промышленности приблизился к 100%. Неуклонно растет уровень возобновления работы малых и средних предприятий. Общегосударственная гражданская авиация, железные дороги и водные транспортные сети работают в обычном режиме. Более 80% ключевых предприятий с иностранным капиталом в Шанхае и Шаньдуне также возобновили свою работу.

Китай также способствует восстановлению внешней торговли путем упрощения таможенных процедур, налоговых льгот, субсидирования и других средств. Экономика Китая не только велика, но гибка и устойчива, восстановление динамичного развития является неизбежным – время это покажет. Здесь я бы хотела привести один пример. Месяц назад Китай столкнулся с проблемой нехватки медицинских масок, а сейчас производство масок уже превышает 100 млн штук в день, подчеркнула г-жа Гэн Липин.

Воздействие эпидемии на китайскую экономику носит временный, краткосрочный и контролируемый характер и не может изменить ее долгосрочную положительную тенденцию. Китайцы верят, что в кризисе есть и возможности, и они всегда пытаются превратить кризис в шанс для развития.

Как сообщила г-жа Гэн Липин, в ответ на эту эпидемию ускорилась цифровая трансформация многих компаний, такие экономические возможности, как электронная коммерция, онлайн-уроки, удаленная работа ускорили свой рост. Как Всемирный банк, так и Международный валютный фонд выразили уверенность в сохраняющую прочность и гибкость экономике Китая. Экономисты в основном прогнозируют мощное восстановление экономики Китая после эпидемии.С момента вспышки эпидемии, придерживаясь принципа открытости, прозрачности и ответственности, Китай активно развивает международное сотрудничество и своевременно оповещает об эпидемической ситуации. Он поделился геномом вируса и поддерживает связь и взаимодействие со всеми странами по методам лечения путем сочетания китайской и европейской медицин, исследованию и разработке антивирусных средств и вакцинации.

Перед лицом бедствия народы всех стран мира солидарны с Китаем. Более 170 стран и более 40 международных и региональных организаций выразили свои соболезнования и поддержку Китаю, - подчеркнула г-жа Гэн Липин. - 71 страна, включая Казахстан, и 9 международных организаций предоставили Китаю материальную помощь для профилактики и контроля за эпидемией. Друг познается в беде – казахстанцы добровольно приходят в Генконсульство, чтобы пожертвовать средства и вещи, посредством статей и видео выражают свои пожелания о благополучии Уханя. Это меня очень растрогало. Китай уже предоставил Южной Кореи, Японии, Ирану и другим странам медицинские материалы, а также отправил в Иран и Ирак группу медицинских экспертов. "Дав персики и сливы, получишь драгоценные камни".

Китай будет продолжать делиться с другими странами опытом по борьбе с эпидемией, профилактическими мерами и данными клинических исследований, развивать межгосударственные совместные меры по профилактике и контролю. Китай также готов предоставлять посильную помощь всем странам, которым это необходимо.

- Один немецкий молодой человек сказал: "Перед эпидемией мы все – Китай". Он простыми словами высказал один факт: в эпоху глобализации судьбы стран тесно связаны, и никто не может выжить в одиночку, - говорит г-жа Гэн Липин. - У вируса нет границ, перед ним есть только проигравшие и нет победителей. Чтобы победить вирус, нужны объединенные силы, взаимная помощь, согласованные действия и совместное противостояние всех стран. Председатель Си Цзиньпин предложил создать сообщество единой судьбы человечества, что не только является прекрасным видением, но и практической потребностью.

Г-жа Гэн Липин выразила уверенность, "что, пройдя испытание эпидемией, эта концепция, которая отражает объективную реальность мира, соответствует тенденциям времени и показывает стремление к общим ценностям человечества, несомненно, еще глубже войдет в сознание людей, будет более широко признана и поддержана во всем мире".

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