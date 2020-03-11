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В Нур-Султане члены ОПГ более 5 лет незаконно обналичивали деньги

Сейчас проводятся следственные действия.

Фото : zakon.kz11 марта 2020, 17:22

Более 10 человек незаконно обналичивали деньги в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу сообщает, что с 2015 по 2019 годы члены организованной преступной группы незаконно обналичивали деньги и выписывали фиктивные бухгалтерские документы. Это делалось для того, чтобы освободить предприятия-контрагенты от налогов и извлечь выгоду.

Ущерб от деятельности ОПГ составил более 3,3 млрд тенге, из которых 1,1 млрд тенге возместили в ходе расследования дела.

В ОПГ входили более 10 человек. По подозрению в создании ОПГ, совершении действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ и уклонении от уплаты налогов арестованы пять человек.

Сейчас проводятся следственные действия, экономические и технические экспертизы.


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