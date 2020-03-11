В Венгрии ввели чрезвычайное положение

Из-за коронавируса.

Власти Венгрии объявили о чрезвычайном положении из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на MTI.

Отменяется праздничная церемония в Будапеште 15 марта перед Венгерским национальным музеем по случаю национального праздника - Дня начала революции и освободительной борьбы 1848-1849 годов.

На данный момент в Венгрии зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Инфекция обнаружена у восьми иранцев, одного британца и четырех граждан Венгрии.

Ожидается, что власти введут дополнительные превентивные меры.

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