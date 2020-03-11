Владельцы кабельного оператора хотят объявить Алма ТВ банкротом

Владельцы кабельной сети ищут повод для массового оттока абонентов.

Одни абоненты массово атакуют офисы компании Алма ТВ, другие недовольные телезрители жалуются на невозможность дозвониться до оператора, и вынуждены слушать автоответчик, иногда в течение часа.

Компания остановила вещание 11 российских каналов, входящих в пакет "Цифрового семейства Первого" - это Первый канал, а также каналы Дом кино, Время, Телекафе, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Бобёр, О!, Поехали!, Карусель.

Представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане Калашникова Ирина сообщила, что переговоров с Алма ТВ ни представительство "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане, ни российские коллеги не ведут. Обращений о желании возобновить вещание от Алма ТВ не поступало.

Представители цифрового оператора говорят, что "На протяжении нескольких лет стоимость ретрансляции "Цифрового телесемейства" ежегодно повышалась. Если ранее повышение стоимости правообладатель мотивировал инфляцией или повышением курса доллара по отношению к российскому рублю, что также всегда вызывало определённые сомнения, то для продолжения сотрудничества на 2020 год, переговоры по которому начались в декабре 2019 года, стоимость была установлена по умолчанию, без предоставления каких-либо обоснований со стороны правообладателя/дистрибутора (ТОО "ПКВС Казахстан"). И наконец в этом, 2020-м, году дистрибутор настаивает на включении пункта об одностороннем увеличении стоимости в следующем 2021-м году в случае недостижения договорённости к определённой дате".

И добавили: "Компания не может принять условия дистрибутора, поскольку повышение стоимости прав за ретрансляцию непосредственно повлияет на себестоимость услуг телевидения, что отразится на конечном потребителе. Этого Компания в сегодняшних условиях не может допустить".

Но мне кажется, что все куда банальнее. Владельцы кабельной сети ищут повод для массового оттока, чтобы в конечном итоге объявить Алма ТВ банкротом. Аргумент - у вас дорого у нас денег нет, выглядит иначе при таком рассмотрении. Цены одинаковы для всех. Все платят, но сейчас идёт отток абонентов и денег будет ещё меньше.

Известно, что телекоммуникационный оператор упал на нынешнего владельца Ким, в нагрузку с банком РБК. Бывшие менеджеры, Жомарт Наполеонович Ертаев, как бы это по мягче сказать, присвоил себе энную сумму денег, а долги повесил на Банк РБК. Киму приходится за это платить, а он похоже этого не хочет. Как соскочить? Банкротство должника. Тем более, что существовать этому виду бизнеса, при развитии новых технологий передачи данных не так уж и долго. Вот и ход конем, как это модно сейчас говорить.

Ну и в конце виртуальный поклон национал-патриотам Несмотря на культивируемую ненависть ко всему российскому и русскому, люди демонстрируют свое отношение к вопросу именно так. Они требуют вернуть российский контент или выбирают оператора способного его предоставить. И главное, отключение не связано с политикой самоизоляции от всего российского, как того требуют активисты.

Денис Кривошеев

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