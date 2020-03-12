В Уральске семья из 12 человек проживает в крохотной квартире

Им не хватает денег на льготную ипотеку.

В Уральске многодетная семья ютится на 42 квадратных метрах жилья, сообщает zakon.kz.

Как значится в сюжете AstanaTV, глава семьи работает на двух работах, но им не хватает денег даже на льготную ипотеку - недостаточно средств на первоначальный взнос. Отмечается, что местные власти не знали о проблемах этой семьи.

В семье проживают супруги с 10 детьми. На каждом спальном месте спят по двое, на диване трое, остальные на полу. Уроки делают по очереди. У Натальи семеро своих детей, трое приёмных. После смерти брата, она забрала племянников из детского дома.

Моя мечта большой дом или большая квартира, больше ни о чём не мечтаю. Тяжело мне, ничего не говорю. Но уже я не могу и от этих детей отказаться, это для них будет вторым ударом в жизни, не могу я так, не могу, - рассказала многодетная мама Наталья Мартяхина.

У детей есть только необходимое. От многого приходится отказываться. Супруг работает на двух работах: столяром и сторожем. Но и этих денег не хватит даже на льготную ипотеку. Соседи удивляются, как же большая семья живёт в таких стеснённых условиях.

Семья хорошая, никогда не было такого, чтобы кто- то говорил, что пьют, гулянки. Клушечка она, дети всегда чистые. Хочется попросить помощи для этого человека, она же ничего не просит, ни денег, ни продуктов, ничего, были бы квадратные метры побольше и слава богу, - сообщила их соседка Надежда Солодовникова.

О проблемах большой семьи в отделе занятости и соцпрограмм даже не знали. Но завтра пообещали выехать и обследовать жилищные условия.

Если данные родители не состоят в очереди на получение жилья, тут же согласно закону, мы разъясняем какие документы нужно давать, куда обращаться. И параллельно мы об этой семье даём информацию в отдел жилищно-коммунального хозяйства города Уральска, - заявил руководитель отдела занятости и соцпрограмм Уральска Ерлан Галиев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!