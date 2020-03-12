В Казахстане один вокзал полностью адаптирован для людей с инвалидностью

Хотя этого требуют все нормативы и правовые акты.

Большинство вокзалов Казахстана не приспособлено для людей с ограниченными возможностями, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, все правовые акты и нормативы требуют предоставить все необходимое для пассажиров с инвалидностью.

Рабочая группа "Nur Otan" проверила около сотни вокзалов и станций по всей стране. Только треть из них соответствует требованиям национального стандарта. При том, что на бумаге эти показатели значительно выше. Столичный вокзал "Нұрлы жол" - единственный в стране, полностью адаптированный для лиц инвалидностью.

Многие думают, если пандус есть, значит, доступная среда у них имеется. В этот раз, когда проверяли по стандартам пандусы, оказалось, что средства выкинуты на ветер. Они не соответствуют тем нормам, которым должны соответствовать. Идет дискриминация, идет нарушение прав людей с инвалидностью, - сообщила депутат мажилиса парламента РК Жанат Омарбекова.

Из 12 тысяч автобусов для людей с ограниченными возможностями приспособлены только меньше четверти из них. При этом в Казахстане проживают около 700 тысяч человек с инвалидностью. А из-за отсутствия инфраструктуры люди порой не могут просто выйти из дома или добраться до больницы.

Воля политическая есть. Целеполагание есть. На уровне центральных ведомств прописаны и утверждены соответствующие национальные планы. Деньги есть, финансирование есть. И это вниз уходит и растворяется безрезультатно, - рассказал депутат мажилиса парламента РК Павел Казанцев.

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