Ситуация по коронавирусу на 12 марта в Казахстане

Снято с наблюдения всего 958 человек.

Сколько в Казахстане человек находится под наблюдением в связи с угрозой распространения коронавируса, рассказали в Комитете контроля качества и безопасности товаров, передает zakon.kz.

По состоянию на 12 марта остаются под наблюдением всего 3863 человек. На мониторинг по всем категориям взято 4821 человек. Из них по 1 "а" - 1230, по 1 "б" - 207, по 2 - 3384. Снято с наблюдения всего 958 человек, - говорится в сообщении.

Всего в мире коронавирус подтвержден у более 126 тысяч человек. В пятерку стран по количеству заболевших входит Китай (80 932), Италия (12 462), Иран (9000), Южная Корея (7755), Франция (2284).

Всего погибло 4630 человек, выздоровело 68 219.

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