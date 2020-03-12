Председатель Алматинского горсуда перешел в Верховный суд

Нургазы Абдиканов занимал должность с 2017 года.

Депутаты сената назначили трех новых судей в Верховный суд Казахстана, передает zakon.kz.

По информации Sputnik Казахстан, во время пленарного заседания палаты председатель высшего судебного совета Казахстана Талгат Донаков озвучил представление главы государства об избрании на должность судей Верховного суда Нургазы Абдиканова, Маргулана Бектурганова и Шолпан Даниярову.

- Эти лица имеют значительный стаж судейской работы, в среднем более 22 лет. Из трех рекомендованных судей двое в настоящее время являются председателями областных судов, причем один из них ранее уже был судьей Верховного суда, а третий кандидат - это судья специализированного экономического суда. Все трое подготовлены к ответственной и сложной работе в Верховном суде, - заявил Талгат Донаков.

Что известно о судье Нургазы Абдиканове

Нургазы Абдиканов родился 5 января 1962 года в селе Касык, Кордайском районе Жамбылской области. Кандидат юридических наук, с 2005 по 2009 годы работал судьей Верховного суда. С 2017 года занимал должность председателя Алматинского городского суда.

Что известно о Маргулане Бектурганове

Маргулан Бектурганов родился 14 марта 1969 года. В 1995 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист. В разные годы занимал должности судьи В Актюбинской, Акмолинской, Мангистауской, Жамбылской областях и Алматы. С 18 февраля 2015 года -председатель Атырауского областного суда.

Что известно о судье Шолпан Данияровой

Шолпан Даниярова - имеет высшее образование. В 1994 году окончила Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "правоведение". Судейский стаж работы составляет более 21 года. С июня 2011 года по настоящее время работает судьей специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана.

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