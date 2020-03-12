Мамин: У нас ставки на налоги и сборы ниже, чем у других

В налоговом законодательстве предусмотрен широкий спектр налоговых льгот для стимулирования различных отраслей экономики.

Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на запрос депутатов Мажилиса о формирования прозрачной и прагматичной налогово-бюджетной политики, сообщает zakon.kz.

По информации, размещенной на сайте primeminister.kz, 12 февраля 2020 года депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Комитета по финансам и бюджету Г. Карагусова, Т. Яковлева, Д. Еспаева, К. Жабагиев, А. Жамалов, С. Кусаинов, О. Оксикбаев, А. Рау, С. Симонов, И. Смирнова, А. Суслов, Ш. Хахазов, П. Шарапаев направили депутатский запрос касательно формирования прозрачной и прагматичной налогово-бюджетной политики. 12 марта 2020 года премьер-министр РК Аскар Мамин дал на него свой ответ.

Как правильно отмечено в депутатском запросе, в налоговом законодательстве предусмотрен широкий спектр налоговых льгот для стимулирования различных отраслей экономики. По мнению ведущих мировых экспертов, в Казахстане ставки на налоги и сборы ниже, чем в большинстве стран мира, что является преимуществом системы налогообложения. Ввиду этого можно считать налоговую систему Казахстана достаточно современной, прогрессивной, в основе которой лежат правильные методы и принципы налогообложения. Предложение по пересмотру порогового значения для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость направлено на снижение теневого оборота. Вопрос отмены некоторых налоговых льгот рассматривается с учетом их эффективности. Прорабатывается вопрос снижения общей финансовой нагрузки на фонд оплаты труда, – сообщил Аскар Мамин.

Он дополнил, что правительство не преследует цель получения дополнительных доходов путем увеличения налоговой нагрузки. Увеличение налоговых поступлений обеспечивается улучшением собираемости налогов через эффективное налоговое администрирование.

Кроме того, вами подняты вопросы, требующие концептуального решения, по которым также ведется работа правительством. В текущем году проводится детальный анализ по всем налоговым льготам, по итогам которого будут выработаны конкретные подходы по дальнейшей оценке льгот и исключению действующих неэффективных налоговых льгот. Как отмечено выше, проводится работа по снижению нагрузки на фонд оплаты труда и упрощению процедур уплаты платежей путем внедрения единого платежа с работодателя с 2022 года и единого платежного документа при уплате платежей с работника и работодателя. Совместно с представителями сельскохозяйственной отрасли проводится работа в части установления единого режима налогообложения для всех субъектов сельского хозяйства с 2023 года. Основная цель – построение долгосрочной модели налогообложения, удобной для субъектов сельского хозяйства и стимулирующей эффективное использование сельскохозяйственных земель, – продолжил премьер-министр РК.

Также он отметил, что предложения в части перехода к сервисной модели налогового администрирования, направленного на улучшение взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков, а также обеспечение прозрачности налоговой сферы, уже реализуются правительством.

Более подробная информация о проводимой работе по совершенствованию налогового администрирования изложена в приложении. Таким образом, все озвученные вами вопросы находятся на постоянном контроле Правительства, – подытожил Аскар Мамин.

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