Салонные процедуры, которые сами мастера не стали бы делать себе

Эксперты рекомендуют отказаться от кератинового восстановления, обрезного педикюра и не стричь брови.

СМИ собрали девять процедур, которые ни за что не станут делать себе мастера, передает zakon.kz.

В индустрии красоты постоянно появляются новые услуги, чтобы сделать женщин и мужчин красивее. Многие на самом деле помогают и преображают. А некоторые оказываются бесполезными и просто опустошают кошельки клиентов.

74.ru опросил экспертов из разных сфер ухода за собой, руководители салонов красоты честно признались, что из услуг ни за что не стали бы делать себе, и на чем можно сэкономить.

Основатель школы по наращиванию ресниц Алена Семенченко рекомендует выбирать салоны красоты, где руководители в прошлом сами работали мастерами или до сих пор принимают клиентов.

Я вряд ли пойду в салон, который специализируется на всем подряд. Отдам предпочтение студиям, которые постоянно развиваются в конкретном направлении. Выберу место, где хозяйка - бывший или настоящий мастер. И если она принимает - запишусь именно к ней. Вот там меня ждут лучший сервис и результат. Потому что, когда ты сам мастер - начинаешь немного понимать, как это работает, - поделилась Алена.

Также она дала совет, как сэкономить на процедуре снятия ресниц. Ее можно сделать дома, потому что одна процедура равна стоимости тюбика средства, которого хватит на много раз.

Бровист Ксения Топтун советует - если вы получили предложение подстричь брови, подумайте. Она считает, что эта процедура не требуется практически никому. Если вдруг длинный волос выбивается из общей массы, нужно стричь правильно только накрашенную бровь, чтобы не нарушить форму. И не вровень, чуть выше - на 1–2 мм. После стрижки брови могут стать жесткими и непослушными.

Мастер маникюра и педикюра Кристина Потрашкова говорит, что лучше отказаться от классического обрезного педикюра, при котором огрубевшую кожу стопы удаляют режущим инструментом.

Стопы распаривают в ванночке, а на размягченной коже есть риск удаления не только огрубелой кожи, но и живой ткани. Результат такой процедуры недолговечен - у организма срабатывает защитная реакция, и ее придется повторять все чаще и чаще, - объяснила мастер.

Парикмахер и колорист Олеся Лиханова советует отказаться от кератинового восстановления волос.

После процедуры на вид волосы становятся блестящими, гладкими и плотными, если бы не одно "но". Состав для кератинового восстановления разрушает структуру волоса, а сверху закрывает его пленкой. Получается, что блестящие волосы внутри имеют месиво. Эффект недолговечен, и после этого волосы нельзя, например, обесцветить или восстановить их структуру, - считает Олеся.

Парикмахер-колорист Марина Лапкина советует не пренебрегать предварительной консультацией.

По ее мнению, самые бессмысленные и даже вредные салонные процедуры - это также кератин и ботокс для волос. Сначала волосы выглядят гладкими и блестящими, но при вымывании становятся сухими и ломкими.

Еще бесполезная история - полировка волос, которая обещает, что исчезнут все секущиеся кончики. На самом деле процедура этого не обеспечивает - вам срезают много того, что не нужно срезать. Поэтому от услуги полировки тоже лучше отказаться, - сказала Марина.

Косметолог-эстетист Виктория Шворень не рекомендует пробовать плазмотерапию (безоперационная блефаропластика горячей плазмой).

Это не плазма из крови, вводимая инъекционно, это плазменная дуга, как в сварочном аппарате, которая буквально выжигает куски кожи. После заживления реклама обещает подтяжку и сравнивает с операционной блефаропластикой. На фото обычно отфотошопленные глаза без морщин и птоза. На деле все эти многократные ожоги заживают очень долго, если вообще заживают. Часто присоединяется инфекция, и мокнущие раны долго лечатся в ожоговых центрах, много случаев рубцевания ткани вместо обещанной подтяжки, - предупреждает Виктория.

Также косметолог не рекомендует процедуру "bb glow".

Реклама обещает после нее на полгода ровный цвет лица, как при нанесенном тональном креме. Выполняется она аппаратом для фракционной микроигольчатой терапии по специальной эмульсии, но будем по-честному называть это жидкостью для татуажа кожи лица, - объясняет косметолог.

По протоколу процедура должна выполняться нанокартриджем, глубина иголок которого не проникает ниже самых верхних слоев эпидермиса. Это позволяет не навредить и не допустить попадания нестерильного раствора с сомнительным составом в ткани. Такие эмульсии в составе имеют диоксид титана, который причислен к онкогенным веществам, и если его содержание в солнцезащитных кремах не рассматривается опасным, то пенетрация глубоко в кожу заставляет задуматься.

По мнению Виктории, если процедура выполняется правильно - тон проникает только в верхний слой эпидермиса, который обновляется раз в 28 дней, причем неравномерно. Следовательно, о результате на полгода речи быть не может.

Если же процедура выполняется иглами более глубокого проникновения, то результат продержится дольше. Однако можно получить осложнения из-за попадания нестерильных и ненужных веществ в кровь. Пигмент будет сходить неравномерно, и есть риск, что отдельные его части потеряют цвет и задержатся в коже на всю жизнь, как глубокая татуировка.

Также косметолог не рекомендует филлеры гиалуроновой кислоты для "носослезок".

Процедура крайне опасная, в неумелых руках шприц может оказаться орудием для пожизненной слепоты и даже хуже. Тут всегда акцентирую внимание, что процедура никак не лечит синяки под глазами, она их только скрывает. Ситуация под плотным гелем может только ухудшаться, в сосудах как был застой, так и останется, и даже усилится под давлением гелевых лепешек сверху. Так что, когда филлер рассосется - будет еще хуже, - считает Виктория.

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