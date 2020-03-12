В Казахстане школьников отправят на каникулы из-за угрозы коронавируса

В стране ввели запрет на проведение массовых мероприятий

В Казахстане ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий. Школьников отправят на каникулы, передает zakon.kz.

В целях недопущения инфекции с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивно-массовых и культурно-зрелищных. В стране усилены санитарно-дезинфекционные режимы, вводится запрет на экскурсии для школьников. Школьников отправят на каникулы с 16 марта по 5 апреля, - сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Между тем, по его словам, в Казахстане нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, на сегодняшний день причин для обучения школьников в летний период - нет.

- Мы всего лишь переносим сроки каникул с 21 на 16 марта. В целом, ничего не меняется. Если эпидемиологическая ситуация изменится - будем принимать меры и решения, - сказал он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!