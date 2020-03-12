В Казахстане школьников отправят на каникулы из-за угрозы коронавируса
В стране ввели запрет на проведение массовых мероприятий
Фото : pxhere.com12 марта 2020, 12:19
В Казахстане ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий. Школьников отправят на каникулы, передает zakon.kz.
В целях недопущения инфекции с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивно-массовых и культурно-зрелищных. В стране усилены санитарно-дезинфекционные режимы, вводится запрет на экскурсии для школьников. Школьников отправят на каникулы с 16 марта по 5 апреля, - сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
Между тем, по его словам, в Казахстане нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, на сегодняшний день причин для обучения школьников в летний период - нет.
- Мы всего лишь переносим сроки каникул с 21 на 16 марта. В целом, ничего не меняется. Если эпидемиологическая ситуация изменится - будем принимать меры и решения, - сказал он.
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