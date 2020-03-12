Торговые центры и базары продолжат работать в Казахстане

Кинотеатры работать не будут.

В службе центральных коммуникаций сообщили, что несмотря на временный запрет на проведение массовых мероприятий, торговые центры и рынки продолжат работать, передает zakon.kz.

Торговые центры, базары будут работать. Кинотеатры работать не будут, - заявили в СЦК.

Закрывать не будут из-за того, что населению необходимо закупаться продуктами.

На вопрос о возможной нехватке продукции в магазинах, в СЦК сообщили, что вопрос находится на контроле.

Казахстан по всем этим продукциям на полгода может себя обеспечить. Вопрос продовольственной безопасности стоит на первом месте. Вопрос по обеспечению продукцией находится на контроле, - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

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