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Казахстанцы отказываются от путешествий

Никаких штрафных санкций.

Фото : imageup.ru12 марта 2020, 13:25

На пресс-конференции в СЦК по ситуации с коронавирусом говорили о том, что делать казахстанцам, которые уже приобрели путевки и будут ли им возмещены деньги, передает zakon.kz.

- Никаких штрафных санкций. Билеты в полном объеме будут возвращены. Некоторые граждане хотят поменять на поздние сроки, авиакомпании идут на встречу, - отметил Берик Камалиев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова сказала, что с самого начала возникновения инфекции были даны рекомендации воздержаться от поездок именно в те станы, которые входят в три категории.

- По решению межведомственной комиссии, эта рекомендация сохраняется. Все проблемы решаются на уровне туроператов. Будут обращения - решатся в индивидуальном порядке, - заключила Раимкулова.


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