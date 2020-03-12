Возместят ли кинотеатрам убытки из-за решения об их временном закрытии

Как уже было объявлено, кинотеатры, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, работать не будут.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов рассказал, будут ли возмещать кинотеатрам убытки из-за их закрытия в связи с угрозой проникновения и распространения коронавируса в Казахстан, передает zakon.kz.

Как уже было объявлено, кинотеатры, которые находятся в торгово-развлекательных центрах, работать не будут.

Это вопрос был непростой. Вы знаете, что фильмы идут более часа. В одном помещении нахождение людей в течение большого времени будет вызывать определенные вопросы, поэтому мы приняли такое решение, - сказал Тугжанов.

Понятно, что из-за этого решения кинотеатры понесут убытки.





Кинотеатры - форс-мажор, никто возмещать средства не будут. Министр проведет с ними, вопрос потери доходов – ситуация, которая возникла, все должны были быть к этому готовы. Мир запрещает проведение таких мероприятий, мы вынуждены идти на такие шаги. Прошу отнестись серьезно, - заявил Тугжанов.

Он добавил, что по театрам такие же меры. Также он коснулся других массовых крупных мероприятий.

Все такие будут отменяться. Детские сады, пока не выявлено коронавируса, будут работать. По кружкам надо обсуждать, принимать решение и отдельно прорабатывать, - добавил заместитель премьер-министра РК.

Глава Минздрава пояснил, что МСБ будет продолжать работать.

Фитнес-центры - нет запрета на их посещения. но необходимо усилить санитарные меры, обработку публичных мест, чтобы не допустить распространения вируса. В случае негативного сценария есть план Б, вот тогда могут быть ограничения на передвижение. А сейчас цель принятых мероприятий - заблаговременно быть готовыми, чтобы не допустить распространения вируса. Нельзя игнорировать риски, уменьшить передачу, поэтому лучше заранее отменить то, что можно отменить. И важно заострить внимание на личной гигиене, - сказал Елжан Биртанов.

Пакет ограничений и мер по профилактике коронавируса приняты до принятия нового постановления.

Альберт Ахметов

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