В Казахстане не вводится общенациональный карантин - Биртанов

Речь идет об отмене массовых мероприятий, в том числе праздничных. На посещение кружков, секций, фитнес-центров запрета нет.

На брифинге в СЦК был озвучен ряд мер, вводимых в Казахстане для недопущения возможного распространения коронавирусной инфекции. При этом министр здравоохранения Елжан Биртанов уточнил, что это не является введением общенационального карантина, передает zakon.kz.

Нет общенационального карантина. Речь идет об отмене массовых мероприятий, в том числе праздничных. На посещение кружков, секций, фитнес-центров запрета нет. Есть запрет на массовые мероприятия. На все остальное - необходим санитарный режим, проводить обработку. Наша зада не допустить возможного распространения вируса, - сказал Биртанов.

Он озвучил три рекомендации ВОЗ для стран, где нет коронавируса: быть готовыми, уметь выявлять, уменьшить передачу.

Поэтому заблаговременно мероприятия, которые можно отменить, лучше отменить, и заострить внимание на личной гигиене, - сказал спикер.

При этом он отметил, что благодаря мерам профилактики, которые граждане Казахстана предпринимают с периода появления в КНР коронавируса, в нашей стране снизился уровень сезонной заболеваемости.

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