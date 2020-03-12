Cписок мер по недопущению распространения коронавируса в Казахстане
В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов объявил о специальных превентивных мерах в связи с тем, что коронавирусную инфекцию объявили пандемией, сообщает zakon.kz.
Правительство принимает следующие меры:
- с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий;
- с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников;
- с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение;
- вводится обязательная дезинфекция общественного транспорта;
- детские сады продолжат работу;
- запрет выездных экскурсий в период каникул для школьников;
- обязательная дезинфекция в местах массового скопления;
- усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых;
- запрет на выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3;
- рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры – нет.
В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Об этом заявил на брифинге Тугжанов Ералы, заместитель премьер-министра Казахстана. Он призвал верить только официальным источникам информации.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!