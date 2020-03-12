Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Cписок мер по недопущению распространения коронавируса в Казахстане

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Фото : AP Photo / CDC12 марта 2020, 13:23

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов объявил о специальных превентивных мерах в связи с тем, что коронавирусную инфекцию объявили пандемией, сообщает zakon.kz.

Правительство принимает следующие меры:

- с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий;
- с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников;
- с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение;
- вводится обязательная дезинфекция общественного транспорта;
- детские сады продолжат работу;
- запрет выездных экскурсий в период каникул для школьников;
- обязательная дезинфекция в местах массового скопления;
- усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых;
- запрет на выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3;
- рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры – нет.

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Об этом заявил на брифинге Тугжанов Ералы, заместитель премьер-министра Казахстана. Он призвал верить только официальным источникам информации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты