Cписок мер по недопущению распространения коронавируса в Казахстане

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов объявил о специальных превентивных мерах в связи с тем, что коронавирусную инфекцию объявили пандемией, сообщает zakon.kz.

Правительство принимает следующие меры:

- с 13 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий;

- с 16 марта по 5 апреля объявляются каникулы для школьников;

- с 16 марта студенты вузов переходят на онлайн-обучение;

- вводится обязательная дезинфекция общественного транспорта;

- детские сады продолжат работу;

- запрет выездных экскурсий в период каникул для школьников;

- обязательная дезинфекция в местах массового скопления;

- усиление санитарно-профилактических мероприятий, в том числе в домах престарелых;

- запрет на выезд в страны категорий 1А, 1Б, 2 и 3;

- рынки и торговые центры будут работать, кинотеатры – нет.

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Об этом заявил на брифинге Тугжанов Ералы, заместитель премьер-министра Казахстана. Он призвал верить только официальным источникам информации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!