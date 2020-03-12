Казахстан планирует занять на российском рынке до $1 млрд

Речь идет размещении государственных ценных бумаг на рынке облигаций.

Власти Казахстана намерены заимствовать на российском рынке до 1 млрд долларов, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

- Мы выпускаем сейчас программу заимствования на внешних рынках, а именно на российском рынке, в эквиваленте до $1 млрд - это будет в российских рублях. Эта работа будет завершена в первом полугодии текущего года, - рассказал Смаилов.

Он отметил, что речь идет размещении государственных ценных бумаг на рынке облигаций.

- Первый выпуск - в эквиваленте $500 млн. Если спрос будет хороший, большой, и цены будут достаточно низкие - а мы видим, что цены на этом рынке сейчас почти в два раза ниже, чем на казахстанском рынке - тогда будет принято решение увеличить заимствование до $1 млрд. У нас дефицит бюджета составляет 1,59 трлн тенге (287 млрд рублей - прим. ТАСС), поэтому нам все равно заимствовать надо. И мы хотим это сделать с минимальной нагрузкой на государственный бюджет, с тем чтобы дальше обслуживать было дешевле, - пояснил первый заместитель премьер-министра.

Он отметил, что если Казахстан будет заимствовать на других рынках в долларах, то нужно учитывать валютные риски.

Ранее сообщалось, 12 марта доллары покупают/продают по 398 – 402 тенге.

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