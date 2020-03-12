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Почему в Казахстане ограничили движение для большегрузов?

Ограничения являются обязательными.

Фото : h3.googleusercontent.com12 марта 2020, 14:55

В семи регионах Казахстана на дорогах движение для грузового транспорта ограничивается с 1 марта по 1 апреля, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы МИИР РК, в весенний период в условиях казахстанского резко-континентального климата автодороги особенно восприимчивы к нагрузкам.

Из-за переувлажнения дорожная "одежда" теряет несущую способность. Проезд грузового автотранспорта способен привести к образованию колеи и трещин. Поэтому, чтобы сохранить дорожное полотно, в это время вводятся ограничения для транспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для называемой "весенней просушки", - отметили в ведомстве.

На дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей ограничивается движение с 1 марта по 1 апреля. С 23 марта по 1 мая ограничения будут действовать в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Временные ограничения являются обязательными и не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, участвующие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывающие гуманитарную помощь пострадавшим, производящие перевозку пищевой продукции, перевозку пассажиров и багажа, а также перевозку медикаментов.


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