Миграционная служба разъяснила поправки по регистрации внутренних мигрантов

Постановлением правительства РК введены понятия «постоянная регистрация» и «место жительства».

Управление миграционной службы Департамента полиции Мангистауской области совместно с ЦОН и отделом координации и занятости города Актау провели среди ответственных специалистов разъяснительную работу о поправках, внесенных в Правила регистрации внутренних мигрантов, сообщает zakon.kz.

Так, с 22 февраля этого года вступили в силу поправки, внесенные постановлением Правительства РК от 04.02.2020 г. № 30 в Правила регистрации внутренних мигрантов. В соответствии со статьей 16 Гражданского Кодекса Республики Казахстан местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет (малолетних), или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей.

В этой связи, в пункт 3 Правил внесены изменения, согласно которым регистрация по месту жительства, постановка на учет (регистрация) временного пребывания (проживания) оформляется внутренними мигрантами, достигшими четырнадцати лет. Соответственно дети до 14 лет не подлежат регистрации по месту жительства.

Теперь государственные и местные исполнительные органы, руководствуясь вышеуказанными нормами Гражданского Кодекса, для подтверждения места жительства ребенка при оказании госуслуг, которыми предусматривалось обязательное наличие у ребенка регистрации по месту жительства, должны получать из информационных систем (в рамках информационного взаимодействия с ГБД ФЛ) сведения о регистрации по месту жительства по одному из родителей.

Кроме того, в связи с внесенными в 2019 году поправками в Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации, ратифицированным Законом РК, в Правилах исключено понятие "книга регистрации граждан". Поэтому чем документом, подтверждающим адрес регистрации жителя приграничной территории, являются сведения, подтверждающие регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории, выдаваемые в Госкорпорации, на портале "электронного правительства" и зоне самообслуживания в здании акимата.

Из Правил также исключено понятие "адресная справка".

Также для определения и разделения понятий временной и постоянной регистрации Постановлением введены понятия "постоянная регистрация" и "место жительства".

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