В Казахстане обновили правила регистрации иностранцев и беженцев

Приказом МВД Казахстана от 29 февраля 2024 года обновлены Правила оказания госуслуг "Постоянная и временная регистрация по месту жительства иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК", а также получивших статус беженцев", сообщает Zakon.kz.

Прием документов на постоянную регистрацию осуществляется для постоянно проживающих в Казахстане иностранцев и лиц без гражданства – подразделением МВД в Государственной корпорации посредством информационной системы "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (РП ДРН).



Документы, удостоверяющие личность, предоставляются обратившимися при получении услуги в оригинале либо электронном виде, полученные посредством сервиса цифровых документов.

Для получения регистрации при личном обращении услугополучателя (за детей и граждан, признанных судом недееспособными - их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) предоставляются документы, подтверждающие полномочия на представительство) либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями:

документ, удостоверяющий личность собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей, либо его цифровая форма - для идентификации личности (личное присутствие собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей) и его согласие на постоянную регистрацию.

ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации (при регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.);

документ удостоверяющий личность (дети достигшие 14 лет - свидетельство о рождении и паспорт гражданина Республики Казахстан (при его наличии) либо их цифровая форма - для идентификации личности.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугодатель получает из информационной системы РП ДРН.

Государственная услуга оказывается услугополучателям бесплатно в течение 30 минут после сдачи документов.

При обращении иностранцев и лиц без гражданства в государственной корпорацию, сотрудник полиции проверяет полноту представленных документов, и данных (сведений), содержащихся в них.

В случае представления неполного пакета документов выдается отказ в приеме документов.

При соответствии представленных услугополучателем документов требованиям оформляется регистрация заявителя по месту постоянного жительства путем внесения в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения", сведения об адресе регистрации по месту постоянного жительства.

При регистрации по новому месту жительства, осуществляется автоматическое снятие с регистрации по прежнему месту жительства.

Временная регистрация, а также регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус беженца, осуществляется по аналогичному алгоритму.

Правила также предусматривают порядок обжалования решений, действий (бездействия) центральных государственных органов, а также услугодателей или их должностных лиц, государственной корпорации и ее работников по вопросам оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 16 марта 2024 года.