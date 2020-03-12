Депутаты обеспокоены экологией Алматы 

Город по сути стал зоной тихого экологического бедствия.

Депутаты обратились с запросом к премьер-министру Казахстана Аскару Мамину. Они обеспокоены экологией Алматы, сообщает zakon.kz.

Экологические проблемы Алматы в настоящее время являются острейшими, город находится в числе самых загрязненных в мире. Алматы по сути стала зоной тихого экологического бедствия.

Обобщенные данные свидетельствуют о сложном экологическом состоянии Алматы. Анализ атмосферы дает сведения об уровне ее сильной загрязненности. Сотни тысяч источников (имеется в виду теплоэлектроцентрали и промышленность) выбрасывают в воздух огромное количество вредных веществ, т.к. частичная очистка внедрена только на половине предприятий города. Особый вред наносится автомобилями, технические параметры по выхлопным газам большинства из которых не соответствуют требованиям по экологичности. Общее количество автотранспорта в Алматы на сегодняшний день составляет около 500 тысяч, к этому количеству надо еще добавить 250 тысяч транзитных автомобилей, - сказали депутаты.

Выхлопные газы автомашин дают основную массу свинца, износ шин – цинк, дизельные моторы – кадмий. Эти тяжелые металлы относятся к сильным токсикантам. Промышленные предприятия дают очень много пыли, окисов азота, железа, кальция, магния, кремния. В целом на 1 алматинца приходится несколько десятков килограммов вредных выбросов в год.

Они отмечают, что главными факторами, прямо или косвенно влияющими на экологию города, являются его территория и население.

Город Алматы быстро растет, но в основном не "наружу", а "внутрь". Имеется в виду то, что город не столько разрастается по окружающей его территории, занимая все новые и новые площади, сколько происходит застройка тех его территорий, что раньше были отведены под парки, скверы, бассейны, фонтаны, площади и т.д. Что касается населения, то оно стремительно увеличивается, город изначально был предназначен для населения в 700 тысяч человек, по последним данным в нашем южном мегаполисе Алматы проживает свыше 2 миллионов жителей (официально на 1 ноября 2019 года 1 млн 902 тыс. человек), средняя плотность населения составляет 2 715,5 человек на 1 кв. км. Получается, что в настоящее время из 18 миллионного населения нашей страны, каждый 9-ый житель страны живет в неблагоприятной экологической обстановке. При сохранении текущих темпов прироста населения в 2030 году число алматинцев может достичь 3 млн человек, - заявили депутаты.

Население Алматы живет в условиях экологического дискомфорта. Заболеваемость алматинцев в среднем выше, чем в других регионах нашей страны, поскольку такая экологическая ситуация вызывает рост распространения болезней органов дыхания, различные виды аллергии, сердечно-сосудистые заболевания.

Каждый третий житель южной столицы страдает респираторным заболеванием. Каждый четвёртый – астматик. Каждый десятый – аллергик, - сказали депутаты.

По их мнению, одной из немаловажных проблем является вопрос состояния водных ресурсов в Алматы. Их состояние характеризуется количеством потребляемой городом воды и уровнем загрязненности сточных вод. При достаточно больших расходах на очистку даже водопроводная вода содержит некоторое количество вредных соединений. Это при том, что город пользуется не столько подземными (грунтовыми) водами, сколько талыми водами горных ледников, которые считаются более безопасными. Водные ресурсы в городе используются нерационально – более 20% воды уходит неиспользованной. Сточные воды города практически не подвергаются биологической очистке, и в водоемы попадают песок, соль, подкисленная и теплая вода и т.д.

Еще одним из острых экологических вопросов мегаполиса является состояние почв и зеленых насаждений. Зеленые насаждения занимают всего 30% площади города. Согласно Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020 - 2024 годы утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 23 одной из ключевых стратегических задач является развитие благоустройства города, так за пять лет планируется благоустроить 3 парковые зоны, 5 пешеходных зон, озеленить более 194 гектар земли. Но увы, этих мер будет явно недостаточно для решения вопроса озеленения города, тем более для роста новых сажанцев деревьев необходим не один год.

В целом снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, минимизация и утилизация промышленных и бытовых отходов в Алматы становится одним из самых важных вопросов контроля экологии со стороны государства. В связи с этим для устойчивого развития города необходим комплекс безотлагательных мер по снижению загрязнения окружающей среды Алматы, направленных на применение новых ресурсосберегающих технологий и малоотходного производства, массовое внедрение механизмов зеленых технологий. Из открытых источников известно, что ещё в 2011-м Всемирный банк совместно с Министерством охраны окружающей среды и водных ресурсов РК провели исследование (оно было опубликовано двумя годами позже), которое показало: загрязнение алматинского воздуха твёрдыми частицами приводит к расходам по увеличению затрат в сфере здравоохранения ежегодно, - подытожили они.

Учитывая вышеизложенное, депутаты предлагают разработать специальную государственную комплексную программу оздоровления экологической обстановки города Алматы, в том числе принять соответствующий закон, содержащий нормы о превращении нашего южного мегаполиса в зеленый и экологически чистый город.

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