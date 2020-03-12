План "Б": Что предпримут в Алматы, если выявят коронавирус
Будет взят на особый режим вопрос захоронения при летальных случаях.
Фото : inbusiness.kz12 марта 2020, 15:38
Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассказал о решениях, которые будут приняты в городе, если выявят коронавирус, передает zakon.kz.
По его словам, при регистрации эпидемии город переходит на особый режим.
Будет принято решение о введении ЧС в городе. Будет работать ситуационный центр, мы создадим колл-центр, сайт. Будут развернуты стационары на дому, если понадобится. Будет взят на особый режим вопрос захоронения при летальных случаях. Проводиться регулярная очистка мест массового скопления. (...) На особом контроле будет бесперебойное обеспечение продуктами, лекарствами, - сказал он.
Замакима отметил, кто предупрежден, тот вооружен.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011225-54e88b7ae83930f79f807dd8c3393246
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...