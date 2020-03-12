План "Б": Что предпримут в Алматы, если выявят коронавирус

Будет взят на особый режим вопрос захоронения при летальных случаях.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров рассказал о решениях, которые будут приняты в городе, если выявят коронавирус, передает zakon.kz.

По его словам, при регистрации эпидемии город переходит на особый режим.

Будет принято решение о введении ЧС в городе. Будет работать ситуационный центр, мы создадим колл-центр, сайт. Будут развернуты стационары на дому, если понадобится. Будет взят на особый режим вопрос захоронения при летальных случаях. Проводиться регулярная очистка мест массового скопления. (...) На особом контроле будет бесперебойное обеспечение продуктами, лекарствами, - сказал он.

Замакима отметил, кто предупрежден, тот вооружен.

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