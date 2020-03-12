Мангистауская область получила $1,3 млрд инвестиций

Область вносит почти 6% в общий ВВП страны.

Мангистауская область занимает ведущее место в рейтинге конкурентоспособности регионов Казахстана, передает zakon.kz.

После первого поста про жилое строительство в Актау и Мангистауской области @FINANCEkaz снова обращает свое внимание на запад. В рейтинге конкурентоспособности регионов Казахстана - 2019 эта область занимает 4 место после Алматы, Атырауской области и столицы Нур-Султана. Одно из ведущих мест ей обеспечили прямые иностранные инвестиции — $1,3 млрд и это тоже четвертый показатель по стране. Мангистауская область - донор. Она вносит почти 6% в общий ВВП страны.

Инвестиции растут из года в года, в прошлом плюс 7%, в этом году, по словам акима области Серикбая Трумова в планах было вырасти еще на 28%. Хочется верить, что региону удасться и дальше также активно привлекать инвестиции сюда. Кстати, если вы думаете, что все дело только в нефтяных проектах — нет. В прошлом году рост инвестиций в сельское хозяйство вырос на 62% на 3,9 млрд тенге, а в сферу туризма на 47% к предыдущему году или до 4,4 млрд тенге.

А еще в 2018 году Мангистауская область стала лидером по иммиграции в стране, сальдо внешней миграции, что снова возвращает нас к вопросу о расширении программы переселения — не только с юга на север, но например и на запад. Особенно учитывая сколько жилой недвижимости здесь уже построено. И цены на недвижимость тут сильно ниже столичных — в среднем 200 тысяч тенге за квадратный метр, при этом цена квадратного метра в однокомнатной квартире всего 166 тысяч тенге.

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