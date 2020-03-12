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Митинги в Казахстане: сколько людей поддерживают их проведение

Почти 54% респондентов считают, что получение разрешения на проведение митинга должно быть обязательством для их организаторов.

Фото : zakon.kz12 марта 2020, 16:26

Министерство информации и общественного развития провело соцопрос о митингах. Результаты озвучил Даурен Абаев, передает zakon.kz.

"Соцопрос, проведенный министерством информации и общественного развития, показал, что 53,7 процента опрошенных казахстанцев считают, что получение разрешения на проведение митинга должно быть обязательством для организаторов митинга. При этом только 21,4 процента респондентов положительно относятся к митингам, происходившим в Казахстане", - цитирует Абаева baigenews.kz.

Он сообщил, что со времени публикации проекта закона от граждан поступило много комментариев. Прошли слушания в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте.

Очень много полярных мнений. Нам как уполномоченному государственному органу непросто было найти баланс, который бы удовлетворял потребностям всех заинтересованных сторон, - добавил министр.


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