Постановление Бекшина об усилении мер по недопущению распространения коронавируса
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой - Бекшин.
На сайте Министерства здравоохранения опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК от 12 марта 2020 года №19 "Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", передает zakon.kz.
Ниже приводим текст постановления.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее - COVID-19) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке изоляции контактных лиц по случаю регистрации COVID-19 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:
1) развертывание дополнительных провизорных стационаров для больных с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19;
2) развертывание карантинных стационаров для изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) транспортировку лиц контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, с соблюдением инструкции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
4) соблюдение лицами находящихся на домашнем карантине требований в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлением.
3. Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:
1) выделение отдельных коек в инфекционном стационаре для изоляции больных с COVID-19, с соблюдением противоэпидемического режима;
2) лечение больных COVID-19 в инфекционном стационаре;
3) разделение ежедневного потока пациентов с другими назологическими заболеваниями с больными COVID-19, с целью исключения их пересечения;
4) госпитализацию и медицинское обследование в провизорном стационаре больных с симптомами, не исключающими заболевание COVID-19;
5) лабораторное обследование больных с симптомами, не исключающими заболевание COVID-19;
6) изоляцию в карантинном стационаре лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, при отсутствии условий изоляции на дому;
7) карантин на дому лиц, близко контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, при наличии условий изоляции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
8) оформление листов временной нетрудоспoсобности (больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся на домашнем карантине;
9) дистанционное медицинское наблюдение за остальными контактными;
10) готовность медицинского персонала и сотрудников медицинских организаций по соблюдению противоэпидемических мероприятий, в целях обеспечения их безопасности.
2. Руководителям Департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить:
1) контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина;
2) уведомление под роспись контактных, находящихся на домашнем карантине, а также лиц, проживающих совместно с ними о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
3) эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19 с определением круга контактных первого и второго уровня и объема противоэпидемических мероприятий, в течение 48 часов.
3. РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" обеспечить:
1) лабораторное обследование лиц, близко контактировавших с больными COVID-19 и лиц с симптомами, не исключающих заболевание COVID-19;
2) дезинфекционную обработку очагов COVID-19.
4. Руководителям департаментов полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент оказать содействие в поиске контактных, их изоляции в провизорном и карантинном стационаре, а также охране провизорных и карантинных стационаров.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан Ж. Бекшин
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