Постановление Бекшина об усилении мер по недопущению распространения коронавируса

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой - Бекшин.

На сайте Министерства здравоохранения опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК от 12 марта 2020 года №19 "Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", передает zakon.kz.

Ниже приводим текст постановления.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее - COVID-19) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке изоляции контактных лиц по случаю регистрации COVID-19 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) развертывание дополнительных провизорных стационаров для больных с симптомами, не исключающими заболевания COVID-19;

2) развертывание карантинных стационаров для изоляции лиц, контактировавших с больными COVID-19 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) транспортировку лиц контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, с соблюдением инструкции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4) соблюдение лицами находящихся на домашнем карантине требований в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлением.

3. Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) выделение отдельных коек в инфекционном стационаре для изоляции больных с COVID-19, с соблюдением противоэпидемического режима;

2) лечение больных COVID-19 в инфекционном стационаре;

3) разделение ежедневного потока пациентов с другими назологическими заболеваниями с больными COVID-19, с целью исключения их пересечения;

4) госпитализацию и медицинское обследование в провизорном стационаре больных с симптомами, не исключающими заболевание COVID-19;

5) лабораторное обследование больных с симптомами, не исключающими заболевание COVID-19;

6) изоляцию в карантинном стационаре лиц, контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, при отсутствии условий изоляции на дому;

7) карантин на дому лиц, близко контактировавших с больными или инфицированными коронавирусной инфекцией, при наличии условий изоляции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

8) оформление листов временной нетрудоспoсобности (больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся на домашнем карантине;

9) дистанционное медицинское наблюдение за остальными контактными;

10) готовность медицинского персонала и сотрудников медицинских организаций по соблюдению противоэпидемических мероприятий, в целях обеспечения их безопасности.

2. Руководителям Департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить:

1) контроль за проведением изоляции контактных, а также соблюдением противоэпидемического режима в условиях карантина;

2) уведомление под роспись контактных, находящихся на домашнем карантине, а также лиц, проживающих совместно с ними о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

3) эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19 с определением круга контактных первого и второго уровня и объема противоэпидемических мероприятий, в течение 48 часов.

3. РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" обеспечить:

1) лабораторное обследование лиц, близко контактировавших с больными COVID-19 и лиц с симптомами, не исключающих заболевание COVID-19;

2) дезинфекционную обработку очагов COVID-19.

4. Руководителям департаментов полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент оказать содействие в поиске контактных, их изоляции в провизорном и карантинном стационаре, а также охране провизорных и карантинных стационаров.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан Ж. Бекшин

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