Курс доллара вырос еще на 5 тенге, многие обменники его не продают

Средневзвешенный курс доллара составил 399,73, прибавив еще 4,98 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 399,73, прибавив еще 4,98 тенге. Объем торгов 304,6 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,4152 тенге (-0,1478), объем торгов 1 920 000 тыс. рублей. Отметим, что это рекордная сумма продажи российской валюты на торгах.

В обменниках курс доллара – 401-403 тенге (во многих обменниках доллары не продают), евро – 448-455 тенге, рос.рубля – 5,4-5,6 тенге.

В торгах приняли участие 25 членов KASE.

Стоит отметить, что сегодня нефть марки Brent подешевела более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на 08:05 по времени Нур-Султана стоимость барреля нефти Brent опустилась до 33,6 долларов. Фьючерсы на нефть WTI c поставкой в апреле 2020 года подешевели до 30,87 долларов.

Ранее заместитель председателя KASE Андрей Цалюк, комментируя ситуацию с падением тенге отметил, что сейчас ситуация на мировых рынках очень волатильная, и никто не может точно сказать, что будет завтра. Причины – распространение коронавируса в мире, действия России по отказу от сделки с ОПЕК и возможный новый раунд переговоров по объемам добычи нефти, что напрямую повлияет на стоимость черного золота. А также напряженная ситуация вокруг военного конфликта в Сирии.

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