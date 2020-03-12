В Magnum продуктов хватит на всех

Призываем не поддаваться панике.

В магазинах сети Magnum наблюдается повышенный спрос. Покупатели начали запасаться впрок продовольственными и непродовольственными товарами, передает zakon.kz.

Уважаемые покупатели, пожалуйста, делайте покупки в привычном для вас комфортном режиме. Мы ответственно заявляем, что запасов продовольствия и других необходимых товаров в Magnum хватит на всех. Призываем не поддаваться панике и не создавать искусственного ажиотажа. Вы сможете купить все необходимое в любое время!

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры, направленные на недопущение проникновения и распространения вируса.

Magnum руководствуется предписаниями и рекомендациями казахстанских органов власти и департаментов охраны общественного здоровья. В Казахстане пока, к счастью, не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, мы предпринимаем превентивные меры.

Увеличено количество санитарно-гигиенических обработок торговых залов и оборудования. Все подсобные помещения оснащены раковинами для мытья рук и санитайзерами для антибактериальной обработки.

В самых посещаемых филиалах Magnum установлены на входах санитайзеры для клиентов, рассматривается вопрос об оснащении ими других филиалов. Все филиалы Magnum среднего и крупного формата имеют туалетные комнаты с раковинами для мытья рук.

В ближайшие дни мы предпримем дополнительные меры по усилению санитарных норм: мы временно откажемся от продажи неупакованных хлебо-булочных изделий, а также нефасованных сыпучих товаров (крупы, сахар) из боксов. Эти товары останутся в продаже – но будут продаваться только в расфасованном виде.

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