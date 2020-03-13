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Стоимость биткоина впервые с апреля упала ниже 5 тыс. долларов

Стоимость биткона опустилась на более чем 30%.

Фото : БитНовости13 марта 2020, 07:42

Впервые с апреля 2019 года стоимость популярной криптовалюты упала ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия. .

Стоимость биткона опустилась на более чем 30%.

К 06.23 по Нур-Султану биткоин упал в цене на 38,09%. Стоимость криптовалюты составила 4891 доллар, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену биткоина по 20 различным биржам. При этом, на другой площадке Binance данная криптовалюта упала в цене сразу на 39,56%, до 4783 долларов.

Напомним, еще в начале февраля 2020 года цена биткоина превысила 10 тысяч долларов. Рост наметился с октября 2019 года. Однако, уже к 12 марта самая популярная в мире криптовалюта опустилась ниже отметки в 6 тысяч долларов. Эксперты объяснили происходящие изменения тем, что институциональные инвесторы на фоне глобального падения индексов ликвидируют свои позиции.


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