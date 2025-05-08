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События

Впервые за три месяца стоимость биткоина превысила 100 тыс. долларов

стоимость биткоина превысила 100 тысяч долларов, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 22:44 Фото: pixabay
8 мая стоимость биткоина во время торгов превысила 100 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным криптобиржи Binance, это произошло впервые с 7 февраля 2025 года.

По состоянию на 20:21 по времени Астаны криптовалюта росла на 3,1% и находилась на уровне 100,05 тыс. долларов.

Сколько стоил биткоин 2 мая, можно прочитать здесь.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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