Впервые за три месяца стоимость биткоина превысила 100 тыс. долларов
Фото: pixabay
8 мая стоимость биткоина во время торгов превысила 100 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным криптобиржи Binance, это произошло впервые с 7 февраля 2025 года.
По состоянию на 20:21 по времени Астаны криптовалюта росла на 3,1% и находилась на уровне 100,05 тыс. долларов.
Сколько стоил биткоин 2 мая, можно прочитать здесь.
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